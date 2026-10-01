暴雪《魔兽世界：无限》开放预下载，史诗版 388 元含 10 月 6 日 Beta 测试资格

IT之家 10 月 1 日消息，暴雪游戏今日宣布，《魔兽世界：无限》国服 Beta 测试预下载正式开放。本次测试将于 10 月 6 日开启，为删档测试，游戏定于 11 月 5 日全球同步上线。

官方公告显示，国服 Beta 测试持续至 10 月 27 日凌晨。测试期间，只有购买过天裔史诗礼包或通过官方活动获得资格的玩家才可登录。正式上线后，拥有《魔兽世界》游戏时间即可游玩，无需额外付费。

本作是暴雪在 2026 年暴雪嘉年华公布的全新作品，定位为与正式服、经典怀旧服并列的魔兽世界“第三大支柱”。它不是怀旧服，也不是赛季服，而是在 60 级经典艾泽拉斯基础上开辟的全新平行世界线。

游戏保留原版无飞行坐骑、无等级缩放的经典体验，强调野外探索与组队协作，并对艾泽拉斯地图光照和画面纹理进行视觉升级。官方称引入实时全局光照和体积光雾系统，同时保留 2004 年原版手绘风格。

全新可玩种族“天裔”为御风而生的精灵种族，源自泽风岛的高等精灵流亡者，联盟和部落均可选择，拥有专属技能、德鲁伊变形形态及自定义选项。购买天裔英雄礼包或更高版本方可解锁该种族及泽风岛起始剧情。

IT之家注意到，暴雪提供了天裔史诗 / 英雄两大礼包，天裔英雄礼包售价 218 元，天裔史诗礼包售价 388 元。

史诗礼包包含国服 Beta 测试资格、天裔种族与泽风岛起始剧情、全新坐骑及装饰物品、30 天游戏时间，以及 11 月 3 日至 4 日的名称预留资格。

内容方面，游戏新增泽风岛、海加尔山、河林边疆等区域，以及 1000 多个全新任务。故事线大体承接《魔兽争霸 3》，但关键事件产生分支：海加尔山的世界之树并未爆炸，达拉然仍停留在希尔斯布莱德丘陵。

副本包含 9 座全新地下城，如洛丹伦废墟、达拉然下水道、奥卡兹监狱等。12 月 10 日将解锁墓穴深窟 10 人模式和海加尔峰 20 人模式，后续上线重制经典 40 人团本奥妮克希亚的巢穴。

种族与职业新增组合，被遗忘者可选圣骑士，矮人可选萨满，并引入亡灵圣骑士剧情线。系统新增账号传承系统，角色养成进度账号互通，一个角色的成果可共享给同账号下其他角色。

游戏新增露营系统，玩家可搭建营地互相提供增益效果。PVP 方面新增 15v15 战场暗矛群岛，并对原有战场机制进行平衡性重做。Beta 测试等级上限为 30 级，测试数据不予保留。

预下载可通过战网桌面应用或官网绿色客户端进行。官方建议将游戏安装至固态硬盘，并更新显卡驱动。预约玩家可获 4 种背包。游戏包含在魔兽订阅内，后续将持续更新专家模式、更多地下城、PVP 内容和世界扩展任务线。