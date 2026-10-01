致敬《终结者 2》：Figure 让 F.02 人形机器人亲自跳入熔炉，采纳施瓦辛格本人提议

IT之家 10 月 1 日消息，美国初创企业 Figure 今日发布视频，为寿终正寝的 F.02 机器人举行一场“火化仪式”。

随着 Figure F.03 机队不断壮大，F.02 已经日显颓势。该公司认为继续维护老一代机器人已经没有意义，但直接报废并不是最优选择，因为这些机器人内含大量专用硬件和知识产权结晶。Figure 甚至表示，直接进行拆解工作需要大量时间，甚至可能拖慢 F.04 的研发进度。

Figure 表示，让机器人自己跳入熔炉这个想法正是源自 T-800 扮演者阿诺德 · 施瓦辛格本人。此前 Figure 曾在网上征集如何进行 F.02 送别仪式，后来施瓦辛格的想法被采纳。

IT之家注意到，后来施瓦辛格亲自来到了熔解现场，他身穿全套防护装备，带领一台 F.02 走向熔炉，致敬了《终结者 2》电影。在视频结尾，他摘下面具说道：“Figure 2 已经退役。”

不过，想找到合适的熔炉并不容易。许多美国和墨西哥企业都拒绝了 Figure 的请求，因为他们无法确认机器人内部锂电池的安全性。最终公司在芬兰伊马特拉找到了符合要求的设施。

此外，Figure 并没有简单地把 F.02 扔进熔炉，而是专门训练了一个 AI 模型，让机器人能够以尽可能壮观之方式跳入熔炉。