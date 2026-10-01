奇安信盘古石取证宣布适配 Android 17：支持微信已删除多媒体碎片重组

IT之家 10 月 1 日消息，奇安信旗下盘古石取证团队昨日宣布，盘古石手机取证 R8.8.0 版本完成多项升级，围绕提取、解析、安全管控三大方向进行更新。

提取能力方面，该版本完成 Android 17 系统提权适配，并新增适配三星、小米系列设备的 Android 16 提权提取。

IT之家注：提权指利用系统机制获取更高操作权限。智能截屏辅证功能同步升级，截屏识别后的文字可保留原始页面排版样式。

除此之外，新版本还提升了华为鸿蒙设备 IMEI 提取稳定性；OPPO Wi-Fi 提取新增对私密空间数据的支持；设备连接后可识别是否处于 MTP 模式，帮助发现连接设置问题；提取前增加低电量识别及提示，降低任务中断风险。

解析能力方面，针对微信多媒体资源散落、加密混淆及删除后关联断裂等问题，新版本可定位并重组已删除的图片、语音、视频碎片，重建聊天上下文关系。

鸿蒙平台应用解析新增豆包、千问、快手极速版、抖音极速版等支持。同时适配新版 Telegram 数据结构，并持续优化企业微信、抖音、抖音火山版、抖音极速版、今日头条等应用的解析能力。

安全管控方面，新增用户统一管理与分权登录，可按身份划分使用权限。操作审计可记录登录、取证、导出、清理等关键操作。软件界面与输出报告均支持自定义水印，并可设置单位、案件或人员标识。

此外，新版本支持按预设策略自动清理符合条件的案件数据，以减少敏感数据长期留存带来的管理压力。

据官方介绍，盘古石团队隶属于奇安信科技集团股份有限公司，专注于电子数据取证技术研发，产品涵盖计算机取证、移动终端取证、网络空间取证、IoT 取证及取证数据分析平台，服务对象包括公安执法、党政机关、司法机关及行政执法部门。