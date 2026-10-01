Epic 喜加二：《网络奇兵 2：25 周年纪念版重制版》《深埋之星》游戏免费领取

IT之家 10 月 1 日消息，Epic 本周送出的游戏是《网络奇兵 2：25 周年纪念版重制版》以及《深埋之星》，下周送出的游戏是《虎视眈眈 (Out of Sight)》，《愿景之城》。

领取链接：《网络奇兵 2：25 周年纪念版重制版》，《深埋之星》

IT之家附《网络奇兵 2：25 周年纪念版重制版》游戏简介如下：

本作设定在公元 2114 年，玩家醒来时身处满是变异体和机器人危机的 FTL 飞船“冯 · 布劳恩号”(Von Braun) 上，面对失控的叛逆人工智能 SHODAN。玩家可在三大军事分支（O.S.A.超能力者、海军陆战队、海军）中选择自己的成长路线。

本作不支持中文字幕 / 界面，最低配置要求为双核 2.0GHz 处理器、2GB 内存，开发商为 Nightdive Studios。

游戏图赏：

《深埋之星》游戏简介：

《深埋之星》是以直播选秀节目中发生的坍塌事故为背景的悬疑冒险游戏。受困的人们一边彼此交流，一边通过社交媒体向外界传递信息，等待救援。然而，随着意外事件的发生，生存者们环绕于矛盾和怀疑之中。

本作由 LINE 开发、发行，支持简体中文界面 / 字幕，最低配置要求英特尔酷睿 i5-6300U、4GB 内存。

游戏图赏：

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