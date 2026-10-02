亚马逊推出 2026 款 Kindle 系列电子阅读器：齐平式正面屏幕、首用反向堆叠显示结构

IT之家 10 月 2 日消息，亚马逊昨日（10 月 1 日）发布博文，宣布更新其 Kindle 产品线，首次在其电子阅读器系列中采用反向堆叠显示结构，并为 Kindle、Kindle Paperwhite 和 Kindle Colorsoft 全系加入无缝色彩显示。

根据官方公告内容，本次更新覆盖 2026 款 Kindle、Kindle Paperwhite 以及 Kindle Colorsoft 三款产品，并推出周边配件产品。

这些新产品均采用齐平式正面屏幕，屏幕取消凸起边框，并覆盖边缘到边缘的彩色显示区域。

官方表示新系列首次采用反向堆叠式显示结构。IT之家注：这是一种重新安排电子阅读器显示组件层级的屏幕结构。显示屏、前光和触控层采用新的组合与粘合方式，以减少屏幕组件厚度。

此次设计被亚马逊用于全新 Kindle 系列，并配合齐平式正面屏幕，形成连续的阅读表面。亚马逊称，这项设计属于电子阅读器类别首例，并帮助进一步减薄和减轻设备。

6 英寸新款 Kindle 配备 16GB 存储空间，电池续航最长 6 周。其打开书籍的速度比上一代提升 30%。基础版本采用再生材料机身，并配备 100% 再生钴电池，起售价为 149.99 美元（现汇率约合 1,007 元人民币）。

新款 Kindle 首次提供铝合金后盖版本。该版本配备 32GB 存储空间，后盖使用 80% 再生铝，采用哑光表面处理。产品提供 Alpine Sky Aluminum 和 Seaglass Green Aluminum 两种配色，售价为 189.99 美元（现汇率约合 1,276 元人民币）。

Kindle Paperwhite 采用更大尺寸的显示屏，并使用氧化物薄膜晶体管背板。该屏幕拥有 Paperwhite 系列最高对比度，支持可调节暖光和防水功能，续航最长 12 周。16GB 版本起售价为 199.99 美元（现汇率约合 1,343 元人民币）。

Paperwhite Signature Edition 配备 32GB 存储空间、铝制后壳、自动调节前灯、磁吸式充电底座和双击翻页功能，售价为 249.99 美元（现汇率约合 1,679 元人民币）。

Kindle Colorsoft 则采用纸张般的彩色显示，16GB 版本起售价为 289.99 美元（现汇率约合 1,948 元人民币），Signature Edition 售价为 319.99 美元（现汇率约合 2,149 元人民币）。

亚马逊同步推出儿童版 Kindle、Paperwhite 和 Colorsoft，并附赠 12 个月 Amazon Kids+ 会员服务。

新配件包括 34.99 美元（现汇率约合 235 元人民币）的 Kindle Click 蓝牙翻页遥控器、79.99 美元（现汇率约合 537.3 元人民币）的翻页保护套和 59.99 美元（现汇率约合 402.9 元人民币）的充电底座。新款 Kindle 已在多个国家和地区发售，Paperwhite 与 Colorsoft 同步开启预售。