Crew-13 任务完成对接，刷新美国载人飞船赴国际空间站最快纪录

IT之家 10 月 2 日消息，美国宇航局（NASA）发布公告，宣布 Crew-13 载人飞行任务已经于美国东部时间 10 月 1 日 19:05（北京时间 10 月 2 日早上 7:05）和国际空间站对接，从发射到对接耗时约 7 小时 50 分钟，刷新美国太空旅行纪录。

IT之家援引官方公告内容，附上本次 Crew-13 载人飞行任务相关时间节点如下：

美国东部时间 11:10（北京时间：10 月 1 日 23:10）：猎鹰 9 号火箭从 SLC-40 点火升空。

美国东部时间约 11:11（北京时间：约 10 月 1 日 23:11）：达到最大动压 Max Q。

美国东部时间约 11:12（北京时间：约 10 月 1 日 23:12）：一级关机 MECO、一二级分离，二级点火。

美国东部时间约 11:12（北京时间：约 10 月 1 日 23:18）：一级返回并在 LZ-40 着陆；二级关机。

美国东部时间约 11:19~11:20（北京时间：约 10 月 1 日 23:19–23:20）：龙飞船与二级分离、鼻锥打开，进入自主飞行。

美国东部时间约 19:05（北京时间：10 月 2 日 07:05）：龙飞船与 ISS“和谐号”前向对接口完成自动对接。

美国东部时间约 20:45（北京时间：10 月 2 日 08:45）：舱门开启并举行欢迎仪式，Crew-13 正式加入第 75 期远征队。

本次 Crew-13 载人飞行任务在轨驻留时长计划约 180 天（约 6 个月），计划于 2027 年 3 月 与空间站分离，同月（具体时间待定）在太平洋海域溅落回收。

本次 Crew-13 载人飞行任务采用“快速对接”轨道，从发射到与国际空间站对接的计划时长约为 7 小时 50 分钟，刷新美国载人飞船赴 ISS 的最快纪录。

本次任务前往国际空间站（ISS）执行轮换任务，并在轨开展包括疾病研究、作物生长与健康等相关实验，为未来月球与火星任务做准备。