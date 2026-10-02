苹果视频剪辑应用 Final Cut Pro 13 曝光：支持 Pixelmator Pro 往返编辑等

IT之家 10 月 2 日消息，科技媒体 AppleInsider 昨日（10 月 1 日）发布博文，报道称 Final Cut Pro 13 应用部分新功能 / 新特性提前泄露，新版本有望加入多语言转录、Pixelmator Pro 图像往返编辑、自然运动模糊、捏合缩放、剪辑断开和关键帧缓动等功能。

Final Cut Pro 是苹果面向专业视频创作者推出的视频剪辑应用，目前最新版本是 9 月 29 日发布的 12.4 版本更新，主要用于视频导入、剪辑、调色、字幕、音频处理、动画和特效制作。

报道称 YouTube 用户 The Final Cut Bro 制作并上传了一段标题为《Final Cut 13 is here》的视频，可能是因为误操作改为公开发布，IT之家发稿前访问该频道，相关视频已设为私有，不再对外公开显示。

在功能方面，Final Cut Pro 13 主要增强和 Pixelmator Pro 的图像往返编辑功能。Final Cut Pro 目前可将视频帧发送至 Pixelmator Pro，不过只能作为静态图像进行编辑。

此次新增的往返功能是一个帧编辑工具，可以将用户编辑过的内容重新插入到图像中。用户可在 Pixelmator Pro 中修改画面，再将结果放回视频项目。

新版本还可能加入自然运动模糊。章节列表同时提到关键帧缓动。两项功能均涉及动画效果与对象运动控制，可用于调整画面元素的移动变化。其他曝光功能包括双指捏合缩放和查看器控制。软件还可能支持断开剪辑。