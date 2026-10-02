《007：初露锋芒》免费 DLC“进阶行动”上线，带来更高难度模式等

IT之家 10 月 2 日消息，当地时间 1 日，IO Interactive 宣布，《007：初露锋芒》推出免费 DLC“进阶行动”，为游戏增加多项新功能。

其中包括“新游戏 +”模式。玩家以任意难度通关主线剧情后，就可以从头开始或选择任一检查点重新游玩，同时使用此前解锁的所有服装和装置。

“新游戏 +”还会解锁难度更高的“00”模式，战斗、潜行和社交互动都会更具挑战性。IO Interactive 称，敌人发现尸体或异常动静后的反应会更快，部分守卫会换成实力更强的类型，玩家在守卫视线范围内使用装置也会受到限制。战斗的容错率会大幅降低，两次攻击即可致命，格挡和侧步闪避的时机要求更加严格，战斗中获得的本能值也会减少。

据IT之家了解，DLC 还为 TacSim 模式增加了新内容，玩家可以驾驶阿斯顿 · 马丁 Valhalla 前往斯洛伐克山区。“Valhalla 协议”共有四个任务，玩家可以在白天或夜间驾驶 Valhalla，应对不同的挑战。

Valhalla 配备了邦德在主线剧情中使用的全部武器，玩家需要用车载武器消灭目标、争取时间奖励，并尽可能打出更好的成绩。

詹姆斯 · 邦德还会在另一项 TacSim 任务中重返越南豪华度假村 The Pearl，潜入一栋戒备森严的别墅取回机密文件。整座别墅及周边区域都开放为可玩区域，屋顶也不例外，别墅内部则经过重新设计，为玩家提供更多潜行机会。

“进阶行动”还带来完整的拍照模式，进一步改善武器操作动画。敌人也获得了一项此前只有邦德能使用的能力，可以把邦德从高处扔下去。