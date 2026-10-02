告别 130GB，Rare 宣布《盗贼之海》将迎大规模“瘦身”

IT之家 10 月 2 日消息，Rare 开发的海盗冒险游戏《盗贼之海》持续更新近 10 年，作为一款长期运营游戏，安装体积也一路增长。

不过，该作的体积不会一直涨下去了。当地时间 1 日，Rare 宣布游戏很快将迎来一次大规模瘦身。

《盗贼之海》PC 和 Xbox 版占用的存储空间超过 130GB。Rare 没有透露具体能压缩多少，仅称“有信心大幅减少占用空间。”

《盗贼之海》制作总监德鲁 · 史蒂文斯说：“我们一直在听取玩家反馈，也意识到存储空间正成为越来越大的负担。游戏安装体积已经大到玩家普遍要求优化的程度，因此团队一直在寻找进一步压缩体积的办法。”

PC 和 Xbox Series X 上的 4K 安装包瘦身幅度最大，Rare 称安装体积至少可以减半。非 4K 版本也会缩减约 30%，幅度依然相当可观。PlayStation 5 版的目标同样是缩减 30%，压缩后将与其他 4K 平台的安装体积基本处于同一水平。

Insider 玩家会率先获得新的安装包，Rare 将借此检查压缩体积后是否会出现问题，再推送给所有玩家。

代价是，所有玩家都需要重新完整下载一次《盗贼之海》。不过，腾出的存储空间应该值得重新下载，后续更新包的体积也会随之缩小。

IT之家获悉，Rare 还是 XBOX 最近一轮组织重组中被调整归属的工作室之一，现由动视直接管理。

至于组织调整会给 Rare 及旗下项目带来哪些变化，暂时还没有明确答案。