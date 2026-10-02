美国得州学区弃用谷歌 Chromebook，改用苹果 MacBook Neo 和 iPad

IT之家 10 月 2 日消息，科技媒体 AppleInsider 昨日（10 月 1 日）发布博文，报道称在内存价格飙升的背景下，谷歌 Chromebook 在美国教育市场的优势正逐渐减弱，美国得克萨斯州部分学区改而使用苹果 MacBook Neo 和 iPad。

报道指出得克萨斯州博蒙特独立学区董事会通过一项 4 年租赁协议，总额 1,119 万美元（IT之家注：现汇率约合 7,513.6 万元人民币），用于采购 14,585 台苹果设备。学区预计每年支付约 280 万美元（现汇率约合 1,880.1 万元人民币），替换师生当前使用的老旧设备。

协议包含 4,085 台 iPad，供学前班至二年级学生使用；9,500 台 MacBook Neo，分配给高年级学生；另有 1,000 台 MacBook Neo 配发给学区教师。

副督学雷切尔 · 哈拉指出，目前学区主力设备为 Chromebook。哈拉称，这些设备维修难度日益增加，部分零件更换单价超 100 美元（现汇率约合 671.5 元人民币）。

学区近三分之二设备已超建议使用寿命。去年维修次数超 6,600 次，多个报告期内维修与支持成本累计近 47 万美元（现汇率约合 315.6 万元人民币）。该学区比较 MacBook Neo 与联想、华硕机型后，认定苹果方案四年总成本更低。