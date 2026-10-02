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英特尔 7 款 "Nova Lake S" 处理器命名曝光：四位数字，bLLC 款使用 "BFC" 后缀

2026/10/2 9:06:08 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
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IT之家 10 月 2 日消息，X 平台用户 LC Tech Leaks (and News) @laurentschoice 北京时间今日曝光了 7 款英特尔 "Nova Lake S" 桌面处理器的命名。

可以看到此次公布的处理器不涉及 52 核双计算模块的产品。此次出现的这些名称的数字部分均为四位数，拥有大型末级缓存 (bLLC) 的款式使用了新的 "BFC" 后缀。


P 核E 核LP-E 核bLLC核显TDPvPRO
酷睿 Ultra 9 4970K BFC816432 EU125W
酷睿 Ultra 9 4950K816××32 EU125W×
酷睿 Ultra 9 4900 BFC6124×32 EU65W
酷睿 Ultra 7 4870K BFC812432 EU125W
酷睿 Ultra 7 4850K812××32 EU125W×
酷睿 Ultra 5 4650K612××32 EU125W×
酷睿 Ultra 5 4650F612×××125W×

根据消息人士 @jaykihn0 的补充，同属第 4 代英特尔酷睿 Ultra 的 "Nova Lake HX" 也将采用四位数字命名，而“原生”移动端 " 四位数字 " 处理器（使用 "H" 后缀或无后缀）仍将采用现有的三位数字名称格式。

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关键词：英特尔处理器CPU

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