英特尔 7 款 "Nova Lake S" 处理器命名曝光：四位数字，bLLC 款使用 "BFC" 后缀

IT之家 10 月 2 日消息，X 平台用户 LC Tech Leaks (and News) @laurentschoice 北京时间今日曝光了 7 款英特尔 "Nova Lake S" 桌面处理器的命名。
可以看到此次公布的处理器不涉及 52 核双计算模块的产品。此次出现的这些名称的数字部分均为四位数，拥有大型末级缓存 (bLLC) 的款式使用了新的 "BFC" 后缀。
|P 核
|E 核
|LP-E 核
|bLLC
|核显
|TDP
|vPRO
|酷睿 Ultra 9 4970K BFC
|8
|16
|4
|√
|32 EU
|125W
|√
|酷睿 Ultra 9 4950K
|8
|16
|×
|×
|32 EU
|125W
|×
|酷睿 Ultra 9 4900 BFC
|6
|12
|4
|×
|32 EU
|65W
|√
|酷睿 Ultra 7 4870K BFC
|8
|12
|4
|√
|32 EU
|125W
|√
|酷睿 Ultra 7 4850K
|8
|12
|×
|×
|32 EU
|125W
|×
|酷睿 Ultra 5 4650K
|6
|12
|×
|×
|32 EU
|125W
|×
|酷睿 Ultra 5 4650F
|6
|12
|×
|×
|×
|125W
|×
根据消息人士 @jaykihn0 的补充，同属第 4 代英特尔酷睿 Ultra 的 "Nova Lake HX" 也将采用四位数字命名，而“原生”移动端 " 四位数字 " 处理器（使用 "H" 后缀或无后缀）仍将采用现有的三位数字名称格式。