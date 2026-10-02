森养官宣 AF 28-135mm F2.8 FE 相机镜头：重 854g，明年 2 月推出

IT之家 10 月 2 日消息，森养昨日官宣了 AF 28-135mm F2.8 FE 相机镜头，将于 2027 年 2 月推出。
这款镜头适配索尼 E 卡口，重约 854g，采用 16 组 20 片光学结构，最近对焦距离 0.27m（广角端）、0.73m（长焦端），滤镜口径 82 mm。
IT之家附这款镜头详细参数如下：
|型号
|AF 28-135mm F2.8 FE
|广角端
|长焦端
|光圈范围
|F2.8 ～ F22
|光学结构
|16 组 20 片
|镀膜工艺
|疏水防油污涂层 / UMC
|最近对焦距离
|0.27m
|0.73m
|最大放大倍率
|0.20 倍 (1:5.07)
|0.19 倍 (1:5.26)
|光圈叶片数
|9 片
|滤镜口径
|Ø 82 mm
|镜身外径
|Ø 88 mm
|适用卡口
|索尼 FE 卡口
|视角范围（全画幅）
|76.5°
|18.1°
|视角范围（APS-C）
|53.6°
|12.2°
|长度
|151.3mm
|190.3mm
|重量（不含镜头前盖、遮光罩）
|854g
|防尘防滴密封
|○
|AF / MF 切换开关
|○
|对焦马达
|VCM