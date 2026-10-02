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森养官宣 AF 28-135mm F2.8 FE 相机镜头：重 854g，明年 2 月推出

2026/10/2 9:10:45 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
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IT之家 10 月 2 日消息，森养昨日官宣了 AF 28-135mm F2.8 FE 相机镜头，将于 2027 年 2 月推出。

这款镜头适配索尼 E 卡口，重约 854g，采用 16 组 20 片光学结构，最近对焦距离 0.27m（广角端）、0.73m（长焦端），滤镜口径 82 mm。

IT之家附这款镜头详细参数如下：

型号AF 28-135mm F2.8 FE

广角端长焦端
光圈范围F2.8 ～ F22
光学结构16 组 20 片
镀膜工艺疏水防油污涂层 / UMC
最近对焦距离0.27m0.73m
最大放大倍率0.20 倍 (1:5.07)0.19 倍 (1:5.26)
光圈叶片数9 片
滤镜口径Ø 82 mm
镜身外径Ø 88 mm
适用卡口索尼 FE 卡口
视角范围（全画幅）76.5°18.1°
视角范围（APS-C）53.6°12.2°
长度151.3mm190.3mm
重量（不含镜头前盖、遮光罩）854g
防尘防滴密封
AF / MF 切换开关
对焦马达VCM

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关键词：森养相机镜头

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