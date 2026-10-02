Stellantis 新专利：电动汽车可以主动脱离过热电池，并能继续行驶

IT之家 10 月 2 日消息，电动汽车动力电池过热后可以采用多种处置方式，Stellantis 集团却想出了一个更直接的办法：不再设法给电池降温，而是令整个电池包从车上脱离。

据外媒 Carscoops 今天（2 日）报道，FCA US 新近公开的一项专利显示，这套系统可以同时切断高压动力电池与车辆之间的电气和机械连接，车辆随后甚至还能依靠 12V 蓄电池驶离现场。

这项《车辆高压电池快速释放系统》专利于 9 月 17 日由美国专利商标局公布，申请人和受让人均为 FCA US。按照专利描述，如果高压动力电池出现过热、受损或其他热异常情况，车辆就可以启动这套系统。

IT之家从报道中获悉，Stellantis 的思路，就是先让有风险的电池包从车上脱离，再让车辆自行驶开。驾驶员、乘客、应急救援人员或其他人员首先需要启动快速释放开关，系统随后切断高压动力电池的电气连接，并将电池包从车辆上机械分离。

电池包的分离方式也不止一种。专利提出，还可以采用能够滑动分离的车架结构。

Stellantis 还考虑设置多个释放开关。例如，一个开关可以放在车内，另一个设置在后备厢，这样车外人员也能启动系统。开关可以做成拉杆、实体按键、触摸屏控制键或拨动开关。

按照专利设想，高压动力电池脱离后，12V 蓄电池仍能为车辆提供足够的电力，使其驶离存在起火风险的电池包，直至达到预设距离。专利还明确提到，控制器会在高压动力电池脱离后控制电机驱动车辆驶开。