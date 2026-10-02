我国研发新型锂电正极材料，可提升快充效率与耐用性

IT之家 10 月 2 日消息，据央视新闻报道，一块锂离子电池能存多少电、充放电有多快、能用多久，很大程度上取决于它的正极材料。

为了让正极材料性能更好，科研人员常常会加入少量特定元素。别看每种元素的添加量都只有约 1%，却可“四两拨千斤”—— 锂离子的运动方式和改变材料的晶体结构，影响着电池的容量、快速充放电和循环寿命。

但问题是：这 1% 的元素，究竟该选谁？为什么选？不同元素又该怎么搭配？分别起了什么作用？背后的规律并不清楚。

针对这些问题，中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心科研团队提出从微量元素物理化学作用规律出发的正极材料设计新策略，推动正极材料探索从“经验试错”走向“目标导向”。

科研团队针对“锂离子跑得慢”和“材料结构稳不住”两个难题，从底层物理化学机制出发，提出了更有针对性的元素筛选方法：一类元素负责让锂离子跑得更顺，另一类元素负责让材料结构更加牢固。这两种作用分别与元素的离子电荷密度和金属 — 氧键合强度密切相关。电荷密度较低的元素，能减小锂离子迁移时受到的阻碍，让锂离子更易在材料中快速移动；与氧结合更牢固的元素，能增强晶体骨架的稳定性，使材料在反复充放电过程中不易发生结构破坏。

依据这两把“尺子”，科研人员从众多元素中，筛选出镁、钙、钛、锆元素，制备出四种元素含量均接近 1% 的协同优化无钴高镍正极材料。结果表明，在含量均接近 1% 的多元微量元素共同作用下，锂离子传输效率和材料结构稳定性得到同步提升。电化学测试显示，该材料兼具优异的快速充放电、长循环和低温性能：仅需 3 分钟超快充，电量即可达到近 80%；在 6 分钟快速充放电条件下循环 350 次后，容量保持率仍达 82.4%。采用该材料制备的 5.74Ah 电池在−20℃ 低温下仍可实现 278.6Wh/kg 的能量密度，展现出优异的低温储能性能，为寒冷地区新能源汽车和储能设备的应用提供了新的材料选择。

该研究为多元微量元素的选择建立了可遵循的设计规律，让材料研发从依靠经验“试”，转变为“有目标地选”，为高性能锂离子电池正极材料以及其他功能材料的精准设计提供了新思路。

相关成果 10 月 1 日在国际学术期刊《自然 · 合成》发表。IT之家附链接：

https://www.nature.com/articles/s44160-026-01152-y

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