《地铁 2033》及《地铁：最后的曙光》两款重制版将推本世代更新，本月下旬见

IT之家 10 月 2 日消息，4A Games 全力推进《地铁 2039》的收尾工作，为 2027 年 2 月发售做准备，同时也将为开启整个系列的两部经典作品带来新升级。

当地时间 1 日，4A Games 宣布，《地铁 2033》重制版和《地铁：最后的曙光》重制版都将推出面向本世代平台的更新，进一步提升 PC、XBOX Series X|S 和 PS5 版的运行表现与画面效果。

本次更新既面向首次接触两部作品的新玩家，也照顾准备重玩的老玩家，目的是充分发挥最新 PC 和主机硬件的性能。4A Games 同时强调，此次不是重新制作或复刻，而是在现有版本基础上升级。

画面和音效方面，两款游戏将加入 4K 纹理，改进动画、音频和环境细节，并修复大量 Bug。开发团队还根据社区长期反馈，对游戏体验进行了多项调整。

主机版将支持 PS5 Pro 的 PSSR 超分辨率技术；XBOX Series X 版则加入 TSR 超分辨率、抗锯齿和空间音频。此外，两款游戏还将支持 PS5 自适应扳机、XBOX 脉冲扳机、硬件曲面细分和节能模式。

主机玩家可以体验原生 4K/60FPS 和升频 4K/120FPS，后者需要搭配支持的显示器或电视，光照、阴影和粒子效果也会进一步提升。借助 XBOX 掌机和 XBOX Play Anywhere 支持，无论在哪里，玩家都可以继续自己的地铁之旅。

同时，PC 版还会加入 DLSS 和空间音频。

IT之家获悉，《地铁》系列问世 16 年来累计销量超过 5000 万份。4A Games 称：“从 16 年前推出第一部《地铁 2033》一路走到今天，我们感到无比自豪。玩家群体不断壮大，也始终陪伴和支持着我们。随着下一部重要作品发售临近，你们的期待和热情对我们意义重大，也每天激励着我们。”

《地铁 2033》重制版和《地铁：最后的曙光》重制版的升级更新将于 10 月 22 日登陆 PC，10 月 29 日登陆主机平台，所有已拥有这两款游戏的玩家都可以获得更新。