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首付 6.98 万元起，鸿蒙智行问界 M6 推出限时 3 年 0 息购车金融政策

2026/10/2 11:17:19 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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感谢IT之家网友 Autumn_Dream不一样的体验 的线索投递！

IT之家 10 月 2 日消息，鸿蒙智行问界汽车今天（2 日）上午宣布，问界 M6 推出限时 3 年 0 息购车金融政策：首付 6.98 万元起，1-3 年可选，年化费率 0%，月供低至 4445 元起，至高可省 17181 元。

限时贷 5 免 3（IT之家注：固定 5 年，前 3 年 0 息），首付 6.98 万元起，后 2 年年化费率 2.99%，月供低至 2667 元起，至高可省 14881 元。

据IT之家了解，鸿蒙智行问界 M6 于今年 4 月 22 日发布，定位“新锐智慧 SUV”，除两款 Max 车型外，其余全部配备全球量产最高 896 线激光雷达。

  • 增程 Max+：25.98 万元起

  • 增程 Ultra：27.98 万元起

  • 纯电 Max：22.98 万元

  • 纯电 Max+：24.98 万元起

  • 纯电 Max+ 长续航：27.98 万元起

  • 纯电 Ultra：29.98 万元起

随后在 9 月上旬，问界 M6 发布了两个增程新版本，售价 23.98 万元起。

  • Max 四驱版：23.98 万元

  • Max+ 长续航：25.98 万元

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关键词：鸿蒙智行问界 M6

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