巨型“充电宝”：我国首个百兆瓦级压缩二氧化碳储能项目成功并网

IT之家 10 月 2 日消息，据央视新闻报道，今天（10 月 2 日），我国首个百兆瓦级压缩二氧化碳储能项目 —— 中国华电新疆木垒压缩二氧化碳储能项目成功并网，开辟了大容量压缩二氧化碳储能绿色、零碳、高效、经济的新路线。

据介绍，该项目就像一个矗立在戈壁滩上的巨型“充电宝”，可以根据电网需求实现灵活储放，低谷充电、高峰放电，分钟级响应，每年可在电网低谷时储存 2.9 亿度电能，高峰时释放 1.8 亿度清洁绿电，能够连续发电超 6 小时。

项目配置 5 座储气仓、141 个储液单元和 97 个储热单元。整套系统以二氧化碳作为密闭循环介质，是一种气体和液体互转、两态协同的储能技术。不依赖地质条件，压力温度要求低，可靠性高且成本低，设计制造的关键核心技术完全自主可控。

IT之家注：压缩二氧化碳储能发电系统主要由储气系统、储液系统、压缩系统、蓄热系统、换热系统、膨胀发电系统组成。

储能阶段，在用电低谷期，利用富裕电力带动电动机将常温常压的二氧化碳通过压缩机进行气体压缩，这个过程就像用打气筒给车胎打气时，气筒会发热，压缩二氧化碳时同样会产生大量的热量，项目会先把这些热量存储起来，再把压缩后的二氧化碳冷凝为液态进行储存，这样能量密度比更高，也就意味着能储存更多的能量。

在发电阶段，用电高峰期，项目利用蒸发器将液态二氧化碳气化后，再通过压缩二氧化碳储能过程中存储的热量，来把高压液态二氧化碳加热至高温高压气态后，驱动涡轮叶片旋转，进而发电发出清洁绿电。