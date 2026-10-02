循环交易：博通同意向 Anthropic 提供最高 420 亿美元贷款，用于租赁自家芯片等基础设施开支

IT之家 10 月 2 日消息，据路透社报道，Anthropic 的 IPO 招股书披露了其与少数几家大型科技巨头的广泛合作。其中，芯片制造商博通尤为引人瞩目。

博通与 Anthropic 的合作涵盖了算力供应、设备租赁以及资金支持等多个层面，这使该半导体巨头在 Anthropic 的基础设施建设中扮演着核心角色。

根据 IPO 文件披露的内容，博通与 Anthropic 达成了深度合作：博通已同意向 Anthropic 提供最高达 420 亿美元（IT之家注：现汇率约合 2,820.11 亿元人民币）的贷款，用于支持其基础设施开支。作为回报，Anthropic 明年有望跃升为博通芯片设计主营业务的最大客户。

这种合作模式，已成为华尔街人工智能怀疑论者聚焦“循环交易与相互投资支出”的典型代表 —— 即便这家人工智能实验室正全力筹备可能让其估值达到 2 万亿美元（现汇率约合 13.43 万亿元人民币）的 IPO。

罗斯柴尔德公司（Rothschild & Co.）管理合伙人罗伯特 · 莱陶（Robert Leitao）指出：“当前市场似乎正在进行一场高度集中的豪赌，押注这两家公司能够产生充足的营收，以支撑目前所有的巨额融资规模。”

根据该融资协议的约定，博通有权指定第三方融资合作伙伴，且相关债务工具可转换为 Anthropic 的股份。Anthropic 则在监管文件中明确表示，预计在 IPO 完成前不会发售任何票据。

对博通而言，该融资模式实际上是在效仿其竞争对手英伟达近年来的策略 —— 即借助自身雄厚的资本实力来带动芯片产品的销售。

Seaport Research 分析师杰伊 · 戈德堡（Jay Goldberg）表示：“英伟达正大规模调动其资产负债表来撬动市场，博通如今也不得不跟进这一做法。”

招股书显示，Anthropic 明确披露，博通兼具“硬件供应商”与“融资合作伙伴”的双重身份，已构成“潜在的利益冲突”，这可能会对其获取核心研发所需的算力资源造成负面影响。

Anthropic 同时预警，博通针对芯片定价与硬件策略所做的各项决策，可能削弱其采购充足计算基础设施的能力。

对此，博通未发表评论，Anthropic 拒绝置评。