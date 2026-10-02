AI 灌水稿激增：预印本平台 arXiv 出台新规，每人每月限投 2 篇

IT之家 10 月 2 日消息，预印本开放获取平台 arXiv 发布博文，宣布于昨日（10 月 1 日）开始实施全新速率限制政策，将所有投稿者每月提交上限设为 2 篇、同时在审活跃稿件上限设为 3 篇。

IT之家注：arXiv 于 1991 年 8 月 14 日由理论物理学家 Paul Ginsparg 在洛斯阿拉莫斯国家实验室（LANL）创建，是一个面向物理学、数学、计算机科学、定量生物学、定量金融、统计学、电气工程与系统科学、经济学等学科的预印本（preprint）开放获取平台，允许研究者在论文正式同行评审前先行公开分享成果。

官方博文指出仅在 2026 年 9 月，arXiv 单月收到 40,363 篇投稿，创历史新高，较 2024 年 9 月的 20,569 篇翻倍。同期支持工单激增至近 9,000 个，志愿者审核员时间被大量低质量稿件占用。

生成式 AI 降低写作门槛，导致“香肠论文”（单研究拆分为多篇）、窄 scope 短文及 AI 生成密集稿件数量上升。cs.AI 类别两年内投稿量增长超 6 倍。

arXiv 编辑顾问委员会主席 Thomas Dietterich 指出，少数作者提交大量低质稿件，导致高质量论文审核延迟数天至数周。