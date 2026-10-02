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富士 X-T6 无反相机设计草图曝光，配 X-Processor 6 图像处理器

2026/10/2 14:34:49 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 10 月 2 日消息，科技媒体 dailycameranews 今天（10 月 2 日）发布博文，爆料称富士（Fujifilm）计划 2026 年年底或者 2027 年年初发布 X-T6 无反相机，并透露了相关规格参数。

IT之家此前报道，富士原本计划在秋季发布 X-T6，并同步推出 2 款新定焦镜头，不过当前产品节奏已转向镜头发布，机身则等待下一场 X Summit。

X-T6 预计搭载 X-Processor 6。相关传闻称，新处理器将提升数据吞吐速度，并支持新一代深度学习 AI 自动对焦。系统或增强主体预测、连续追踪和多主体识别。

▲ 现款富士 X-T5 相机

传感器方面，近期信息更倾向于 40MP 部分堆叠式 X-Trans 6。部分堆叠架构可缩短像素读取时间，电子连拍速度或因此提升。

规格 / 功能Fujifilm X-T5（现款）Fujifilm X-T6（传闻 / 预计）
图像传感器4020 万像素 X-Trans CMOS 5 HR（标准 BSI）4000 万–5000 万像素 X-Trans 6，传闻采用部分堆叠式结构
图像处理器X-Processor 5X-Processor 6，传闻配备第 6 代双核 Neural Engine
自动对焦系统第 5 代主体识别 AI AF新一代深度学习 AI AF，支持实时黏着追踪
机身防抖（IBIS）5 轴 IBIS，最高约 7.0 档增强型 5 轴 IBIS，最高约 7.5–8.0 档
最大视频规格6.2K 30p / 4K 60p8K 30p / 4K 120p，传闻支持高比特率超采样
连拍速度机械快门 15fps；电子快门 20fps机械快门 15fps；电子快门最高 40–60fps，传闻可减少滚动快门畸变
电池系统NP-W235 锂离子电池NP-W235，或传闻中的高容量 NP-W255
屏幕结构三向翻折触摸屏 LCD三向翻折屏，或混合式可变角度 LCD
发布价格1,699 美元（IT之家注：现汇率约合 11,408 元人民币）（上市价）约 1,899–2,199 美元（现汇率约合 12,751 – 14,765 元人民币）；欧洲市场约 2,199 欧元（现汇率约合 16,633 元人民币）
发布状态已上市传闻推迟至 2026 年末或 2027 年初

IT之家查询公开资料，富士 X-T6 的技术草图已经泄露：

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关键词：富士相机

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