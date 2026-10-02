富士 X-T6 无反相机设计草图曝光，配 X-Processor 6 图像处理器

IT之家 10 月 2 日消息，科技媒体 dailycameranews 今天（10 月 2 日）发布博文，爆料称富士（Fujifilm）计划 2026 年年底或者 2027 年年初发布 X-T6 无反相机，并透露了相关规格参数。

IT之家此前报道，富士原本计划在秋季发布 X-T6，并同步推出 2 款新定焦镜头，不过当前产品节奏已转向镜头发布，机身则等待下一场 X Summit。

X-T6 预计搭载 X-Processor 6。相关传闻称，新处理器将提升数据吞吐速度，并支持新一代深度学习 AI 自动对焦。系统或增强主体预测、连续追踪和多主体识别。

▲ 现款富士 X-T5 相机

传感器方面，近期信息更倾向于 40MP 部分堆叠式 X-Trans 6。部分堆叠架构可缩短像素读取时间，电子连拍速度或因此提升。

规格 / 功能 Fujifilm X-T5（现款） Fujifilm X-T6（传闻 / 预计） 图像传感器 4020 万像素 X-Trans CMOS 5 HR（标准 BSI） 4000 万–5000 万像素 X-Trans 6，传闻采用部分堆叠式结构 图像处理器 X-Processor 5 X-Processor 6，传闻配备第 6 代双核 Neural Engine 自动对焦系统 第 5 代主体识别 AI AF 新一代深度学习 AI AF，支持实时黏着追踪 机身防抖（IBIS） 5 轴 IBIS，最高约 7.0 档 增强型 5 轴 IBIS，最高约 7.5–8.0 档 最大视频规格 6.2K 30p / 4K 60p 8K 30p / 4K 120p，传闻支持高比特率超采样 连拍速度 机械快门 15fps；电子快门 20fps 机械快门 15fps；电子快门最高 40–60fps，传闻可减少滚动快门畸变 电池系统 NP-W235 锂离子电池 NP-W235，或传闻中的高容量 NP-W255 屏幕结构 三向翻折触摸屏 LCD 三向翻折屏，或混合式可变角度 LCD 发布价格 1,699 美元 （IT之家注：现汇率约合 11,408 元人民币） （上市价） 约 1,899–2,199 美元 （现汇率约合 12,751 – 14,765 元人民币） ；欧洲市场约 2,199 欧元 （现汇率约合 16,633 元人民币） 发布状态 已上市 传闻推迟至 2026 年末或 2027 年初

IT之家查询公开资料，富士 X-T6 的技术草图已经泄露：