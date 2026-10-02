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AOC 推出“U27G4FD”27 英寸裸眼 3D 显示器：4K 180Hz、配双 5W 扬声器

2026/10/2 15:15:26 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 10 月 2 日消息，AOC 宣布推出一款型号为“U27G4FD”的裸眼 3D 显示器，该机为 4K 180Hz 规格，国行将于近期上市。

该产品采用 27 英寸 4K UHD 分辨率 180Hz 刷新率氧化物制程 Fast IPS 面板，提供 0.5ms（MPRT）、1ms GtG 响应时间，搭配 MBR / MBR Sync 低运动模糊技术，拥有英伟达 G-SYNC Compatible、AMD FreeSync Premium 双重认证，同时支持 Adaptive-Sync 智能同步技术。显示器覆盖 100% sRGB、95% DCI-P3，支持色彩 6 轴调整与 HDR10。

官方表示，用户只需在电脑端安装官方 Windows 3D 配套软件，即可解锁显示器裸眼 3D 相关功能。显示器首发支持《三角洲行动》在内的多款游戏，玩家都可以用 U27G4FD 体验更加身临其境的战场。

该机支架支持升降、俯仰、左右旋转、垂直旋转四向调节，搭配快拆设计，同时支持 VESA100mm 壁挂。显示器本体配备 2 个 HDMI2.1、1 个 DP1.4 接口；同时搭载 USB 3.2 Gen 1、音频输出接口，还内置 5Wx2 立体声扬声器，方便接驳主机、掌机、台式机等各类设备。

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关键词：AOC显示器

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