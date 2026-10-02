沃尔沃汽车 2026 年第三季度全球销量同比下降 10.7%，大中华区暴降 40.6%

IT之家 10 月 2 日消息，沃尔沃汽车今日公布数据显示，2026 年第三季度，其全球销量为 141,609 辆，同比下降 10.7%。
沃尔沃汽车首席商务官埃里克 · 塞维林森（Erik Severinson）表示，中国市场的低迷态势未见任何缓解，而美国豪华车细分市场的复苏步伐也慢于此前预期。
这直接冲击了我们第三季度的销量表现。面对同样严峻的市场环境，第三方分析机构也已纷纷下调 2026 年豪华车市场的整体销量预期。
本季度，沃尔沃纯电动车型销量同比增长 29%，在总销量中占比达 32%。若包含纯电动与插电式混合动力在内的电气化车型，占当季总销量的 53%。
IT之家附各区域市场表现如下：
欧洲及世界其他地区：零售交付表现平稳，销量达 90,548 辆，同比增长 2%。其中纯电动汽车销量大涨 51%，成为主要增长引擎。该区域电气化车型整体销量增长 12%，占该市场总交付量的 64%。
大中华区：总交付量为 20,284 辆，同比大幅下降 40.6%。官方称销量受挫主要归咎于本土车企的竞争与价格战，加之宏观经济大环境的承压。
美洲地区：销量同比下滑 14%，降至 30,777 辆。这一下滑主因在于消费信心持续疲软、SUV 细分市场竞争加剧，以及去年同期受消费补贴到期前抢购潮拉动的超高对比基数。