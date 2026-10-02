沃尔沃汽车 2026 年第三季度全球销量同比下降 10.7%，大中华区暴降 40.6%

IT之家 10 月 2 日消息，沃尔沃汽车今日公布数据显示，2026 年第三季度，其全球销量为 141,609 辆，同比下降 10.7%。

沃尔沃汽车首席商务官埃里克 · 塞维林森（Erik Severinson）表示，中国市场的低迷态势未见任何缓解，而美国豪华车细分市场的复苏步伐也慢于此前预期。

这直接冲击了我们第三季度的销量表现。面对同样严峻的市场环境，第三方分析机构也已纷纷下调 2026 年豪华车市场的整体销量预期。

本季度，沃尔沃纯电动车型销量同比增长 29%，在总销量中占比达 32%。若包含纯电动与插电式混合动力在内的电气化车型，占当季总销量的 53%。

IT之家附各区域市场表现如下：