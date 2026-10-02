《战争机器：事变日》游戏发售宣传片公开：首发支持 DLSS 4.5 及光追，10 月 7 日正式发售

IT之家 10 月 2 日消息，《战争机器：事变日（Gears of War：E-Day）》开发商 The Coalition 现已公布游戏发售宣传片，本作将于北京时间 10 月 7 日正式发售，登陆 XBOX Series X|S 与 PC 平台（包括 Steam 与 Microsoft Store），首发加入 XBOX Game Pass。游戏在 PC 平台首发支持英伟达 DLSS 4.5 技术以及硬件光线追踪功能。

价格方面，本作标准版 298 元，预购高级版（428 元）的玩家可提前最多 5 天抢先体验，并可在游戏发售时解锁“Exfil Dom”角色皮肤与“Exfil”武器皮肤套装。IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/3010850/Gears_of_War_EDay/）。

公开信息显示，《战争机器：事变日》是《战争机器》系列的前传作品，故事设定在初代《战争机器》的十四年前。玩家将扮演年轻的马库斯 · 菲尼克斯与多姆 · 圣地亚哥，见证名为“兽族”的地底生物族群首次从地下涌出、发动全面入侵的“事变日”（Emergence Day）。在这场导致人类失去近三分之二人口的全球性灾难中，两人将在混乱中拼死抵抗。

根据英伟达官方公布的信息，PC 版《战争机器：事变日》将支持 DLSS 超分辨率与动态多帧生成技术，可有效提升帧率与图像质量。硬件光线追踪将加速虚幻引擎 5 的 Lumen 全局光照系统以及全新的 MegaLights 技术，后者支持在同一场景中部署数百个可投射动态阴影的光源。

值得注意的是，PC 版的技术支持并不局限于英伟达平台。The Coalition 已确认，游戏还将同步支持 AMD FSR、虚幻引擎 TSR 以及 Intel XeSS 等超分辨率技术。同时，在 Microsoft Store 及 XBOX PC 应用等兼容平台，游戏将支持高级着色器交付（ASD），通过预编译着色器显著缩短加载时间并消除首次运行时的着色器卡顿问题。

游戏图赏：

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