因使用需求持续下降，日本东京都营地铁将于 2028 年 11 月前撤去站内所有公用电话

IT之家 10 月 2 日消息，据日媒 ITMedia 报道，东京都交通局 9 月 29 日宣布，将在 2028 年 11 月前全面撤除都营地铁（都営地下鉄）各车站内设置的公用电话。

东京都交通局表示，此举主要是为了应对公用电话使用人数减少以及通信环境变化。长期以来作为车站内重要通信手段的公用电话，将陆续退出历史舞台，交通局呼吁乘客对此予以理解。

此次撤除工作将分阶段进行。对于计划撤除的公用电话，工作人员将在实际撤除日期前至少两周张贴“公用电话撤除通知”，提前告知乘客。撤除后，用户如需查询附近公用电话的位置，可通过 NTT 东日本官网的“NTT 东日本公用电话设置地点”页面进行查询，也可以通过专用咨询窗口确认。

公开信息显示，日本普通公用电话使用需求正持续下降。根据日本总务省公布的电话普遍服务制度相关数据，2002 财年末日本全国约有 58.4 万部普通公用电话，到 2020 财年末已降至约 14.6 万部，18 年间减少约 43.9 万部。

不过，近年来自然灾害频发，避难所等场所对于紧急通信手段的需求有所增加。为此，日本总务省建立了相关机制，通过减少第一类公用电话数量压缩补贴支出，并将节省的资金用于承担提前设置在避难所及临时滞留设施中的灾害专用公用电话维护费用。