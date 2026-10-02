2026 国庆档电影总票房破 3 亿：时隔七年重映《复联 4（加码臻享版）》进前三

IT之家 10 月 2 日消息，据灯塔专业版，2026 年国庆档（10 月 1 日 —10 月 7 日）档期总票房（含预售）突破 3 亿，《神探之痕迹》《什么意思夫妇》《复仇者联盟 4：终局之战（加码臻享版）》《小猪佩奇 · 完美假期》《欢迎来龙餐馆》暂列前五。

《神探之痕迹》由陈思诚执导，张译、马丽、陈明昊领衔主演。该片取材于真实案件，改编自啄木鸟杂志社策划、群众出版社出版的《中国神探 —— 共和国刑警崔道植》，以崔道植同志的先进事迹为蓝本创作，讲述了崔寻始终秉持“为人民服务”的初心，通过侦破多起重大案件见证公安技术发展历程，其职业生涯见证着新中国公安事业建设与发展历程。

《什么意思夫妇》是一部由沈春阳执导的喜剧，小沈阳、沈春阳、贾冰、于洋、魏翔主演。影片讲述了一对结婚多年的欢喜冤家夫妻，日子早已过成了没滋没味的白开水。谁料离婚申请刚递完，天降意外，两人生活从此发生翻天覆地的变化。

IT之家注意到，漫威《复仇者联盟 4：终局之战》（加码臻享版）于 9 月 25 日起正式登陆全国影院，此次重映版本总片长 185 分钟，较 2019 年原版的 181 分钟多出约 4 分钟全新内容，覆盖 IMAX、杜比影院、CINITY、中国巨幕等高规格影厅制式，同时提供 2D 与 3D 版本选择。本次重映是《复仇者联盟 4：终局之战》自 2019 年首映后，时隔七年再次登陆内地院线。

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