微软宣布《极限竞速》系列游戏在 Steam 平台开启秋季大促，《地平线 6》新史低 8 折后 238.4 元起

IT之家 10 月 2 日消息，微软宣布旗下开放世界赛车大作《极限竞速》系列在 Steam 平台开启秋季大促，其中《极限竞速：地平线 6》迎来新史低，IT之家整理价格如下：

《极限竞速：地平线 6》：新史低 8 折后 238.4 元起

《极限竞速：地平线 5》：4 折后 79.2 元起

《极限竞速 Forza Motorsport》：4 折后 79.2 元起

官方同步推出“忠诚折扣”，Steam 库中拥有《极限竞速：地平线 4》的玩家，购买《极限竞速：地平线 5》，可在 4 折基础上额外叠加 15% 的专属折上折福利，相当于直接享受-75%（2.5 折）特惠。

微软表示，《极限竞速：地平线 6》 S5「英国汽车嘉年华」赛季正同步火热进行中，为玩家带来十台英伦经典名车，分别是 2025 宾利 Continental GT Speed、2019 Ginetta G40 Junior 和 2006 沃克斯豪尔 Astra VXR。

此外，还有两辆从历代作品回归的车辆“2015 捷豹 XKR-S GT 和 2002 路特斯 Esprit V8”；以及两辆抽奖专属车辆“2019 阿斯顿 · 马丁 Valhalla 概念车和 2016 宾利 Bentayga”。现在入手游戏还能体验新增的漂移冲分赛玩法，通过挑战专属漂移赛道解锁 1990 捷豹 XJ-S 极限竞速特别版。