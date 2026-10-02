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小鹏 MONA L03 车型 9 月交付超 14,000 台，年轻用户占比过半

2026/10/2 16:42:17 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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IT之家 10 月 2 日消息，小鹏汽车今日宣布 MONA L03 车型 9 月交付超 14,000 台，年轻用户占比过半，一线 / 新一线 / 二线城市达七成；超九成订单选择 Max / Ultra SE，辅助驾驶里程累积超 7 亿公里。

据此前官方公布信息，9 月，小鹏集团共交付新车 41,256 台，环比增长 5 %；第三季度累计交付新车 118,390 台，环比增长 15 %。

据IT之家今日早些时候报道，小鹏 MONA L03 分纯电、增程版本，售价 12.38 万元起。其中，增程版将于 8 月下旬交付。新车由前法拉利外饰设计师胡安马主导设计，提供极光紫、新月银、暗夜黑、星暮紫、乌梅子酱、尤加利灰六种车身颜色，车漆采用巴斯夫高亮清漆与 3C2B 涂装工艺。

MONA L03 搭载小鹏自研图灵 AI 芯片，Max 版搭载单颗芯片，750TOPS 算力，配置第二代 VLA 蒸馏版；Ultra SE 版搭载双芯片，1500TOPS 算力，支持满血版第二代 VLA。纯电版提供 525km、625km 两种 CLTC 续航；超级增程版 CLTC 综合续航最长 1330km、纯电续航 315km。

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关键词：小鹏 MONA L03小鹏汽车

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