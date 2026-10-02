周星驰导演电影《功夫女足》网播定档 10 月 3 日，已收获 23.45 亿元票房

IT之家 10 月 2 日消息，周星驰导演电影《功夫女足》将于 10 月 3 日 10:00 全网上线各大视频平台，这部暑期档影片已收获 23.45 亿元票房。

该影片由周星驰担任导演、编剧，张小斐、迪丽热巴、张艺兴领衔主演，刘嘉玲、佐藤健特别出演。该片结合少林功夫与足球元素，围绕女子足球队“峨眉队”征战展开，讲述了一群热爱足球的女孩如何克服困难，追求梦想的故事。

公开资料显示，周星驰在 61 岁生日那天许下生日愿望同时宣布将拍摄新电影《少林女足》，之后更名为《女足》，如今确定为《功夫女足》。

IT之家附剧情简介：

“至尊无敌杯”开赛在即，一众顶尖球队即将展开一场前所未有的巅峰对决！而此时的功夫女足队员们开局直接拿了地狱难度剧本？！对手各个身怀绝技，外界也在层层施压，赛场诡计一环套一环…... 她们能否靠功夫在绿茵场上逆风翻盘？

IT之家小伙伴记得用最会买购买电影票，享受折扣价的同时还可以获得返利，预计每张票可以节省 5~15 元！

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。