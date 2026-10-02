奇瑞汽车公布 9 月各品牌销量：主品牌超 19 万辆同比增长 17.2%，智界 5008 辆同比下降 36.5%

IT之家 10 月 2 日消息，奇瑞汽车今日于港交所披露了 9 月旗下各子品牌销量明细：奇瑞品牌 198,681 辆，星途品牌 4,905 辆，捷途品牌 57,497 辆，iCAR 品牌 10,858 辆，智界品牌 5,008 辆。
IT之家整理如下：
奇瑞品牌 198,681 辆，同比增长 17.2%；今年累计 1,488,136 辆，同比增长 23.2%
星途品牌 4,905 辆，同比下降 54.6%；今年累计 51,966 辆，同比下降 40.9%
捷途品牌 57,497 辆，同比增长 1.6%；今年累计 417,619 辆，同比下降 9.1%
iCAR 品牌 10,858 辆，同比增长 1.2%；今年累计 75,547 辆，同比增长 13.4%
智界品牌 5,008 辆，同比下降 36.5%；今年累计 43,623 辆，同比下降 24.5%
据IT之家此前报道，奇瑞集团公布的最新销量数据显示，9 月销售汽车 292,308 辆，同比增长 4.2%；前三季度累计销售 2,206,789 辆，同比增长 9.9%。
9 月，奇瑞集团出口 207,814 辆，单月出口再次突破 20 万辆，并创下中国汽车单月出口新纪录。奇瑞集团今年前三季度累计出口 1,551,178 辆，同比增长 65.6%。9 月，新能源车型出口同比增长 174.0%。
新能源方面，奇瑞集团 9 月销售 133,310 辆，前三季度累计销售 858,524 辆，同比增长 46.1%。