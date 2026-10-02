罗技 Astro A50 X 头戴式耳机 McLAREN RACING“迈凯轮赛车版”国行发售，3499 元

IT之家 10 月 2 日消息，罗技旗下 Astro A50 X 耳机“迈凯轮赛车”版本（McLAREN RACING）国行现已在京东发售，定价为 3499 元。

官方表示，这次联名并非简单换色，而是罗技对迈凯轮赛车精神的致敬。从耳机本体、麦克风到充电底座，均融入了迈凯轮赛车经典的木瓜橙（Papaya Orange）配色，并在多处细节加入迈凯轮 McLaren 品牌标志。无论是在《极限竞速》的赛道上驰骋，还是将电竞装备摆放在客厅中展示，这抹亮眼的橙色都将成为视觉焦点。

规格方面，该耳机尺寸约为 186x189x92mm，不含线缆重约 363g；提供无线磁吸充电基座，基座尺寸约为 123x148x40mm，重量约为 320g。耳机内置 40mm PRO-G 石墨烯驱动单元，频响范围为 20-20,000Hz，支持 24bit/48kHz 音频、杜比全景声及 3D 音频。

同时，该耳机搭载 PLAYSYNC 技术，基座设 2 个 40Gbps 带宽的 HDMI 2.1 接口与 1 个 USB 接口，可同时连接 XBOX、PS5 和 PC 三个系统。耳机支持最远 15 米的 LIGHTSPEED 24bit 无线传输，在 78dB 音量下续航时间约为 24 小时。

IT之家附耳机参数：

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