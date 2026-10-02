保时捷 CEO 骆明楷：2028 年将推出燃油版 Macan，重拾油车≠弃电动化

IT之家 10 月 2 日消息，保时捷 CEO 骆明楷（Michael Leiters）认为，外界把公司重新重视燃油车理解成放弃电动化，并不准确：保时捷会继续发展电车，也不会放弃油车。

当地时间 9 月 30 日，骆明楷在最新采访中再次明确了这套思路。他确认燃油版 Macan 将在 2028 年推出，同时强调保时捷的电动化计划不会停止。唯一始终不参与燃油与纯电并行策略的车型，仍是 911。

对于外界把他视为电动汽车怀疑论者的说法，骆明楷接受英国《金融时报》采访时直言：“我觉得不公平。”

骆明楷的策略不是从电动化后退，而是重新恢复燃油车型的产品布局，让燃油和纯电同时存在，而不是最终只留下其中一种。

保时捷将在 2028 年重新推出燃油版 Macan，骆明楷希望油电双车同时销售，但也不希望在同一个细分市场重复投入资源、争夺同一批消费者。

IT之家从报道中获悉，这种对重复投入的担忧贯穿骆明楷的整个战略。“我们必须谨慎，确保公司不会在同一细分市场同时对油车和电车进行重复投资。”在他看来，保时捷此前的问题在于市场需求尚未成熟，就在电动化投入过多。

骆明楷也认为，燃油动力对高端车型消费者仍有吸引力。“我们必须恢复燃油车战略，但我非常有信心，等燃油版 Macan 推出后，我们就能为客户提供非常均衡的纯电和燃油选择。”

骆明楷表示，真正的问题是市场失衡，而不是电动化技术本身。“只要竞争环境公平，我们就不必害怕任何竞争。”

Macan 重新引入燃油动力的同时，保时捷仍在开发纯电 718。骆明楷把这两款车视为两项独立的产品决策：一个细分市场可以转向纯电，另一个可以继续保留燃油动力，最终取决于消费者的实际需求。911 则是例外。骆明楷这次又重申，保时捷不会推出纯电 911。