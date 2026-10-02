我国深地油气开发实现关键跨越，8080 米地下获取连续 6 米岩芯

IT之家 10 月 2 日消息，据央视财经报道，10 月 1 日，位于塔克拉玛干沙漠北缘的塔里木油田震探 1 井完成取芯作业，在地下 8080 米获取到连续 6 米的岩芯，这些灰色的石头来自寒武系玉尔吐斯组，已在地下沉睡了 5 亿年之久。

IT之家从报道获悉，这是塔里木盆地西北缘首次在此深度取出烃源岩。中国石油塔里木油田勘探事业部台盆区勘探项目部主任徐亚南：“这就是宝贝，有了这些宝贵的岩石，我们就可以分析评价 8000 米之下油气的生成能力，油气的厚度是多少，油气成熟度是什么样子，这也是我们继万米科探井之后又一次在 8000 米之下取出烃源岩，彰显了我们钻井技术重要进步。”

我国深地油气勘探正迎来关键跨越。截至目前，塔里木油田已钻探 8000 米以深井超 270 口，占我国总量 50% 以上，2025 年率先完钻我国首口超万米深井-深地塔科 1 井，超深油气年产量超 2000 万吨，建成我国最大超深油气生产基地，引领和带动我国深地油气勘探开发相关产业和关键核心技术进步。

延伸阅读 文章中提到的万米科探井即深地塔科 1 井，位于新疆沙雅县境内塔克拉玛干沙漠腹地，于 2023 年 5 月 30 日开钻，2025 年 1 月 5 日完钻，完钻井深 10910 米，是我国首口超万米科探井。该井先后在寒武系地层 10851 米至 10910 米井段钻揭优质烃源岩，实现了全球陆上万米以下油气发现零的突破。 深地塔科 1 井还创造了全球尾管固井“最深”、全球电缆成像测井“最深”、全球陆上钻井突破万米“最快”、亚洲直井钻探“最深”、亚洲陆上取芯“最深”等工程纪录，全球首次取得 10870 米地层合格测井资料，并在万米深层取得岩芯 12.64 米、获得 5.4 亿年前的岩石标本。从地下 7000 米突破至 8000 米，我国用了 29 年；从 8000 米迈进至 9000 米，用了 15 年；从 9000 米冲刺至万米大关，仅用了 3 年。 文中反复提到的“烃源岩”，是指能够生成油、气的岩石，专业上也称生油岩，按沉积类型可分为湖相泥岩、湖沼相煤岩、海相泥页岩和碳酸盐岩等，其中泥岩和碳酸盐岩类的生油潜力高、规模大。岩石能否生油，除有机质丰度外，还取决于有机质是否达到足够的成熟度 —— 只有在地温场中经历长期高温高压的演化过程，才能生成油气。通过对新取出岩芯进行测试，可获取有机碳含量、成熟度等指标，进而评价地下油气的生成能力、厚度与成熟度。 寒武系玉尔吐斯组是塔里木盆地重要的烃源岩层位之一，相关研究认为其富有机质细粒沉积物形成于缺氧 — 次氧化的受限海湾潟湖环境，主要受较高的古生产力与氧交换不畅共同控制。 塔里木盆地总面积约 56 万平方公里，被天山、昆仑山和阿尔金山环绕，是我国陆上最大的含油气盆地，油气藏普遍埋深在 6000 米以上，超深层油气资源量占我国陆上超深层油气资源总量的 60% 以上。塔里木油田是我国西气东输的主力气源地，也是仅次于长庆油田、大庆油田的我国第三大油气田。

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