央视曝光二手平台低价机票陷阱，一男子被骗近 30 万元

IT之家 10 月 2 日消息，据央视财经今日报道，近期，北京市公安局海淀分局接到了市民王先生的报警，称自己因购买低价机票遭遇诈骗，但是令他疑惑不解的是，订票过程中，他明明拨打了官方平台的客服电话进行查询，也确实查到了自己的“机票信息”，但还是被骗了。

警方调查发现，该订单虽然真实存在，却一直处于“未付款”状态。诈骗分子只是预先用王先生的信息占座下单，制造出“票已订好”的假象。见王先生已经上钩，诈骗分子继续以“交易仍未成功”为由，要求他下载指定的通联软件，并引导王先生开启屏幕共享。向对方提供的账户进行转款。经查，王先生共计损失二十九万余元。目前，案件仍在进一步办理中。

警方表示，此类节假日票务诈骗套路基本如下：骗子依托二手平台发布所谓超低价“特价票、内部票、员工票、捡漏票”等，利用大家想省钱、怕抢不到票的心理引流，先收取小额定金，再以操作失败、订单冻结、需要解锁退款为由，诱导持续转账。

IT之家注意到，为了进一步控制被害人的手机，诈骗分子往往会要求被害人下载小众通联软件或者屏幕共享软件。

延伸阅读 所谓“屏幕共享”，是当前诈骗中常见的一种手段：骗子让事主下载一款陌生 App，打开后与其共享手机屏幕。此后事主如何操作手机、手机收到的银行验证码，骗子都能实时看到，相当于把手机支付软件的控制权直接交给了对方。警方因此提醒，任何陌生人要求下载屏幕共享类软件或开启屏幕共享功能的，都应当直接视为诈骗。 遇到疑似诈骗，可拨打全国公安反诈专线 96110 咨询或报警。此外，由公安部刑事侦查局组织开发的国家反诈中心 App，具备报案助手、举报线索、风险查询、诈骗预警、最新骗局曝光等功能，在接到可疑来电、短信、网址或安装可疑 App 时可智能识别并提前预警，还能检测手机内可疑应用、核验交易对方身份、进行支付风险核验。2026 年 9 月，由公安部刑事侦查局指导、上海市公安局研发的“国家反诈 AI”App 也已上线，支持以文字、语音、视频等方式拆解诈骗手法并提供防范对策。 值得注意的是，航空公司本身也不会通过电话、短信索要旅客的银行卡号和验证码，或要求转账汇款、下载陌生 App、开启屏幕共享。中国国际航空曾发布提示称，不法分子会冒充航司或代理商，以航班变动（如航班取消、延误、机械故障）、客票退改、里程变动等为由实施诈骗，旅客可通过官方客服电话、官网、官方 App 及小程序等正规渠道核实信息。

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