HKC“神盾 25Q360B”24.5 英寸显示器发售：2K 360Hz QD-Mini LED，2221 元（国补后 1999 元）

IT之家 10 月 2 日消息，HKC 旗下“神盾 25Q360B”24.5 英寸电竞显示器现已在京东发售，定价为 2221 元，部分地区国补后低至 1999 元。

该机搭载一块 2560×1440 分辨率 1152 分区 QD-Mini LED 背光 360Hz 刷新率 Fast IPS 面板，GtG 响应速度 1ms，拥有 1400nit HDR 峰值亮度，对比度达到 300000:1。覆盖 98.5% DCI-P3、98.5% Adobe RGB、100% sRGB，出厂逐台校色达到 ΔE≤2 专业级色准。

它搭载 HKC 自研 DIC 2.0 动态模糊消除技术，通过 MiniLED 精密分区控光技术结合同步插黑帧技术，三档可调，有效消除运动模糊和拖影，同时支持 HDR+DIC、VRR+DIC、Local Dimming+DIC 兼容模式。

接口方面，它配备全套高速接口：

DP 2.1： 54Gbps 高带宽，免 DSC 支持 2K 360Hz 无损输出

HDMI 2.1 × 2：兼容 PS5、Xbox 等次世代主机，传输速率对比 HDMI 2.0 提升 2.6 倍

全功能 USB-C：支持 90W 反向充电，同样免 DSC 支持 2K 360Hz 无损传输

此外它还内置 KVM 模块，一套键鼠即可快速切换操控 2 个信号源，实现跨设备无缝协作。

它还拥有多种游戏辅助功能：

智能感光自适应：内置环境光传感器，可实时感知环境光线，动态调节屏幕亮度和色温，减轻视觉疲劳

快速唤醒：开启休眠模式后唤醒仅需 5s，比传统唤醒快 3 倍

图像比例控制：支持 16:9、4:3、16:10 多种比例，专为 FPS 游戏设计

AI 智能辅助抗闪：支持护目镜（压制高光眩闪）、闪灭速晰（闪光弹消散快 20%）

职业游戏情景预设：FPS / RPG / RCG 不同游戏类型预设，六轴校色、狙击镜放大、暗场亮效

设计方面，它采用三面微边框设计，配备背部 RGB 炫彩氛围灯（支持多种灯效），五向摇杆按键，人体工学支架支持升降、旋转、俯仰调节，支持 VESA 壁挂。

IT之家附详细参数如下：

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