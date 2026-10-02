桌面 AI 超算新选择：英伟达 NVIDIA DGX Spark 64GB 内存版正式发布，4999 美元

IT之家 10 月 2 日消息，英伟达今天正式对外披露 DGX Spark 产品更新，推出 64GB 内存版本 DGX Spark 桌面 AI 计算机，起售价 4,999 美元（现汇率约合 33,566 元人民币），将于 10 月 23 日正式发售，宏碁、戴尔、华硕、技嘉、微星、H3C 等众多 OEM 厂商均会推出基于该平台的整机产品。

官方此前推出的 128GB 版本同步更新定价，128GB FE 版本售价 6,950 美元（IT之家注：现汇率约合 46,666 元人民币）。

硬件层面，DGX Spark 基于 GB10 Grace‑Blackwell 超算芯片，依靠统一内存架构打通 CPU 与 GPU 内存空间，本次新增 64GB 内存版本，整机总内存 64GB，系统预留约 8GB 内存，可供模型权重与 KV 缓存使用的内存空间约 56GB，支持 NVFP4 量化格式，能够流畅部署 Gemma4 26B、Qwen3.8‑27B、Meta Muse Glimmer、Nemotron3.5 Lightning 等主流开源大模型，模型加载完成后还留有充足内存余量用于 KV 缓存，支撑长上下文推理任务。

该设备最大的亮点之一是原生具备多机集群扩展能力，内置 ConnectX‑7 高速网卡，搭配全新 NVIDIA Sync 工具套件，普通开发者无需深厚网络运维知识，就可以搭建多节点集群。套件内置 Cluster Assistant 集群助手，自动完成网络配置、设备校验、SSH 环境部署，最多支持 4 台 DGX Spark 组网。

官方实测两台 64GB DGX Spark 组成集群运行 Qwen3.8‑27B 模型，相比单台设备性能最高提升 1.7 倍，显著提高推理吞吐量。开发者还可以从普通 PC 远程接入 DGX Spark 集群，对接 VS Code、Cursor 等主流 IDE，远程监控整机状态，一键启动 vLLM 推理容器，大幅降低分布式 AI 开发门槛。

软件生态是 DGX Spark 的核心竞争力，整机完整搭载 NVIDIA CUDA 加速 AI 软件栈，深度适配 vLLM、llama.cpp 推理框架，针对本地智能体工作流做专项优化，运行本地智能体推理最高可实现 1.9 倍速度提升。Perplexity 已经完成适配，推出针对 DGX Spark 优化的便携式计算机智能体，Laguna S2.1 118B 大模型能够在硬件上完成本地部署运行。同时，Nemotron 系列模型、Gemma、Qwen、DeepSeek、Mistral、Stability.ai 等主流开源社区模型、框架都完成适配，开箱即可运行前沿模型，硬件厂商与开源社区形成完整开发者生态矩阵。

性能测试显示，部署在 DGX Spark 上的 Qwen3.8 27B 模型，评测得分距离前沿闭源模型仅有 10 分差距，证明桌面硬件已经具备运行高质量模型的能力。统一内存架构也得到行业开发者认可，Perplexity 创始人 Aravind Srinivas 评价，DGX Spark 可以近乎打满 GPU 与内存负载，散热表现稳定，统一内存设计能够最大化每瓦功耗下的 Token 产出效率，适合 7×24 小时不间断运行本地智能体任务。

当然这套平台依旧面向专业开发者，4,999 美元（现汇率约合 33,566 元人民币）起的定价，决定其目标群体为 AI 研究人员、独立开发者、小型 AI 创业团队，并非面向普通消费用户。随着 64GB 版本的推出，相比 128GB 版本降低采购门槛，让更多团队可以体验本地集群能力。