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桌面 AI 超算新选择：英伟达 NVIDIA DGX Spark 64GB 内存版正式发布，4999 美元

2026/10/2 21:00:00 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 10 月 2 日消息，英伟达今天正式对外披露 DGX Spark 产品更新，推出 64GB 内存版本 DGX Spark 桌面 AI 计算机，起售价 4,999 美元（现汇率约合 33,566 元人民币），将于 10 月 23 日正式发售，宏碁、戴尔、华硕、技嘉、微星、H3C 等众多 OEM 厂商均会推出基于该平台的整机产品。

官方此前推出的 128GB 版本同步更新定价，128GB FE 版本售价 6,950 美元（IT之家注：现汇率约合 46,666 元人民币）

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硬件层面，DGX Spark 基于 GB10 Grace‑Blackwell 超算芯片，依靠统一内存架构打通 CPU 与 GPU 内存空间，本次新增 64GB 内存版本，整机总内存 64GB，系统预留约 8GB 内存，可供模型权重与 KV 缓存使用的内存空间约 56GB，支持 NVFP4 量化格式，能够流畅部署 Gemma4 26B、Qwen3.8‑27B、Meta Muse Glimmer、Nemotron3.5 Lightning 等主流开源大模型，模型加载完成后还留有充足内存余量用于 KV 缓存，支撑长上下文推理任务。

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该设备最大的亮点之一是原生具备多机集群扩展能力，内置 ConnectX‑7 高速网卡，搭配全新 NVIDIA Sync 工具套件，普通开发者无需深厚网络运维知识，就可以搭建多节点集群。套件内置 Cluster Assistant 集群助手，自动完成网络配置、设备校验、SSH 环境部署，最多支持 4 台 DGX Spark 组网。

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官方实测两台 64GB DGX Spark 组成集群运行 Qwen3.8‑27B 模型，相比单台设备性能最高提升 1.7 倍，显著提高推理吞吐量。开发者还可以从普通 PC 远程接入 DGX Spark 集群，对接 VS Code、Cursor 等主流 IDE，远程监控整机状态，一键启动 vLLM 推理容器，大幅降低分布式 AI 开发门槛。

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软件生态是 DGX Spark 的核心竞争力，整机完整搭载 NVIDIA CUDA 加速 AI 软件栈，深度适配 vLLM、llama.cpp 推理框架，针对本地智能体工作流做专项优化，运行本地智能体推理最高可实现 1.9 倍速度提升。Perplexity 已经完成适配，推出针对 DGX Spark 优化的便携式计算机智能体，Laguna S2.1 118B 大模型能够在硬件上完成本地部署运行。同时，Nemotron 系列模型、Gemma、Qwen、DeepSeek、Mistral、Stability.ai 等主流开源社区模型、框架都完成适配，开箱即可运行前沿模型，硬件厂商与开源社区形成完整开发者生态矩阵。

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性能测试显示，部署在 DGX Spark 上的 Qwen3.8 27B 模型，评测得分距离前沿闭源模型仅有 10 分差距，证明桌面硬件已经具备运行高质量模型的能力。统一内存架构也得到行业开发者认可，Perplexity 创始人 Aravind Srinivas 评价，DGX Spark 可以近乎打满 GPU 与内存负载，散热表现稳定，统一内存设计能够最大化每瓦功耗下的 Token 产出效率，适合 7×24 小时不间断运行本地智能体任务。

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当然这套平台依旧面向专业开发者，4,999 美元（现汇率约合 33,566 元人民币）起的定价，决定其目标群体为 AI 研究人员、独立开发者、小型 AI 创业团队，并非面向普通消费用户。随着 64GB 版本的推出，相比 128GB 版本降低采购门槛，让更多团队可以体验本地集群能力。

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关键词：DGX SparkAI 超算

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