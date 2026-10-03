苹果 homeOS 前瞻：整合 iOS / iPadOS / watchOS 特性，主打 Siri AI 交互

IT之家 10 月 3 日消息，科技媒体 9to5Mac 昨日（10 月 2 日）发布博文，综合彭博社马克 · 古尔曼（Mark Gurman）、@itspdfu 等诸多消息源，梳理整合苹果 homeOS 系统相关信息。

名称方面，homeOS 目前尚未正式确认，IT之家曾于 2025 年 6 月报道，苹果公司已注册 homeOS 系统商标。

运行界面上，homeOS 融合了诸多其它系统元素风格，包括 iOS 系统的小部件、iPadOS 系统的应用设计，以及 watchOS 风格的应用图标等。

系统默认界面围绕照片幻灯片与时钟显示构建，类似即将推出的 iPhone Duo 的待机模式。用户可从时钟或照片界面向上滑动，打开应用启动器。

交互方式上，Siri AI 是 homeOS 的核心输入方式。该系统强调个人搜索与个人情境，用户可通过语音查询歌曲、播客、笔记、日历事项及照片等内容。

应用方面，系统内置应用包括 Music、Podcasts、Photos、Weather、FaceTime、Notes、Calendar、Messages 与 Reminders 等。homeOS 预计不提供 App Store，但用户可从 iPhone 带入第三方小部件。