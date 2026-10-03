奔驰大幅精简车型阵容，EQE、迈巴赫 EQS 680 SUV 等电车即将停产

IT之家 10 月 3 日消息，奔驰将大幅精简车型阵容，纯电车型是调整重点。至少三款车型将在 2027 款停产。

奔驰发言人向外媒《Car and Driver》证实，EQE 轿车及其 AMG 版本、AMG S 63 E PERFORMANCE 和迈巴赫 EQS 680 SUV 明年都将退出产品阵容。奔驰也在继续让电动车型与对应的燃油车系靠拢，2027 款将成为这一调整的重要节点。

奔驰 EQE 轿车将在 2027 款停产，相对短暂的产品周期也将就此结束，AMG EQE 轿车同样会退出。

EQE 最初作为 E 级的纯电替代车型推出，采用独立的流线型空气动力学设计，与燃油版 E 级明显区分开来。随着纯电 CLA 的推出，以及纯电 C 级即将问世，继续保留作为独立车系的 EQE 必要性随之降低。

AMG S 63 E PERFORMANCE 也将止步于 2027 款。S 63 采用 4.0L 双涡轮增压 V8 发动机和插混，最大功率 791 马力，峰值扭矩 1430N·m。停产后，S 级高性能车型阵容顶端将暂时出现空缺，好在这一局面可能不会持续太久。

S 63 未来仍有望换用其他动力系统后回归。奔驰在扩充纯电车型阵容的同时，仍在继续开发 AMG 燃油发动机，公司也明确称，V8 高性能车型短期内不会消失。

据IT之家了解，奔驰尚未公布 S 63 的后继车型。

迈巴赫 EQS 680 SUV 也将在 2027 款停产。迈巴赫 EQS 曾是奔驰旗下最昂贵、最奢华的纯电动汽车，在 EQS SUV 纯电动力系统的基础上加入迈巴赫专属设计、座舱和高档用料。未来，奔驰仍有望推出纯电迈巴赫新车，不过预计不会再以独立 EQ 车系的形式出现。