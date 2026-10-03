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最高冲上 1200 马力，保时捷高性能纯电卡宴 Coupe 谍照曝光

2026/10/3 9:07:40 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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IT之家 10 月 3 日消息，保时捷今年早些时候推出了纯电动卡宴 Coupe，共提供三个版本。入门版最大功率 325kW（442 马力），S 版提升至 490kW（666 马力），Turbo 版则达到 850kW（1156 马力）。

卡宴 Coupe 还有性能更强的 Turbo GT，进入电动时代，对应的纯电版车型也没有缺席。外媒 Carscoops 今天（3 日）公布的一组测试车谍照显示，新车整体沿用纯电动卡宴 Turbo Coupe 的设计。前脸没有明显变化，白色塑料覆盖区域下方预计存在细节调整。

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该车换上了亮黑色轻量化轮圈，没有采用普通版标配的空气动力学轮圈，轮圈内部还能看到黑色卡钳和碳陶瓷制动系统。

门把手和外后视镜壳同样采用亮黑色装饰。侧裙目前没有任何字样，量产版预计会加入“Turbo GT”标识。

车尾变化最明显，新车增加了一块大尺寸后扰流板。扩散器也被塑料膜遮住，Turbo GT 或将会采用专属设计。

动力参数尚未公布。新车预计会采用 113kWh 电池组，并配备升级后的双电机四驱系统。据IT之家了解，普通 Turbo 版最大功率已达到 850kW（1156 马力），峰值扭矩 1498N·m。

Turbo GT 的最大功率预计超过 895kW（1217 马力），有望在 2.4 秒内完成 0-96km/h 加速，最高车速则有可能冲上 261km/h。

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关键词：保时捷卡宴

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