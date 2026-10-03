烤串店未开业就被差评，车评人韩路质疑点评平台可随意造假评论

IT之家 10 月 3 日消息，10 月 2 日，车评人韩路在微博发文称，自己的“去野烤串”饭馆当天 17 点才开始试营业，然而店没开门，差评却提前来到。

韩路表示，该店在美团、高德、大众点评平台收到了一堆造假抹黑“已经吃过了”的差评点评。“实体经济本来就不好弄，平台为了评论热闹，把真实点评的门槛去掉，任何人可随意可以造假真实评论抹黑商家，也没任何审核机制，完全不需要上传任何吃过这家的证据，造假抹黑成本为 0，这样对于商家真是太不公平和打击了。”

韩路直言，自己在“腿还没迈进去”实体餐饮的状况下，就已感受到行业的恶意操作和不友好的平台规则。“真替已经干了这么多年的餐饮人心疼，大家太不容易了。不像话。”

其晒出的点评截图显示，参与点评的网友声称“味道非常差”“整得不好吃”“一点不新鲜”“价格很贵，店员服务也很差”，普遍给出 0.5 分的分数。

稍晚些时候，韩路发文称高德地图客户服务团队对此给出了回应。其晒出的截图显示，高德方面称，“经核实，该店铺尚未开业，页面上的大量评论属于虚假异常评论，目前已完成审核并处理。”

随后，韩路向对方回复了两个问题，质疑对方的审核机制和对漏洞的处理方式，以及开业后若收到恶意差评该如何应对。

韩路在该店开业前，曾称其为“中国最快网速烤串店”，因为烤串店的位置在其公司园区内，距离公司仅 200 米，可以直接走公司的万兆主干出口。

截至IT之家发文，上述被“点名”的平台暂未针对此事作公开回应。