铁路 12306：老年人购买 10 月 18 日至 12 月 30 日标注“敬”字火车票享“折上折”优惠

IT之家 10 月 3 日消息，中国铁路官方今日宣布，继今年 5 至 6 月实行老年人淡季周中购票优惠措施后，国铁集团进一步优化这一惠民举措，年满 60 周岁及以上老年人购买 2026 年 10 月 18 日（含）至 12 月 30 日（含）标注“敬”字车次的火车票将享受“折上折”票价优惠，进一步扩大优惠时间范围，不再限定周中时段，相关优惠车票将于 10 月 4 日起陆续发售。

年满 60 周岁及以上且使用中华人民共和国居民身份证、港澳居民居住证、台湾居民居住证、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、外国人永久居留身份证、临时身份证明及居民户口簿购票的老年人，线上或线下购买开车时间在 2026 年 10 月 18 日（含）至 12 月 30 日（含）的铁路 12306 标注“敬”字的火车票，可享受执行票价 9 折优惠，实行“折上折”，相关车票在订单详情和本人车票页面标识“长者优惠”字样。

IT之家获悉，年满 60 周岁及以上的持有残疾军人证、伤残人民警察证、国家综合性消防救援队伍残疾人员证的中国公民，在享受原有优待票价的基础上，可再享受 9 折优惠。成功购票出行的老年常旅客会员，同时按现行积分规则继续享受普通常旅客会员的 3 倍积分优惠，积分可用于兑换火车票或办理座位升席业务。

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