小米 Civi 4 Pro、REDMI K70 手机新增电池升级服务，限时 8 折 151.2 元

IT之家 10 月 3 日消息，小米此前宣布，小米 14 和 14 Pro 手机的电池升级服务于 10 月 1 日上线。
小米 14：4610mAh → 4795mAh
小米 14 Pro：4880mAh → 5140mAh
据介绍，电池换新服务是更换同规格新电池，电池升级服务是在原有基础上再进一步，更换容量更大的电池。
IT之家注意到，除小米 14 / 14 Pro 外，小米 Civi 4 Pro、REDMI K70 手机同样上线了该服务，日常价 189 元，10 月 1 日至 7 日可享 8 折优惠（151.2 元）。
小米 Civi 4 Pro：4700mAh → 4930mAh
REDMI K70：5000mAh → 5220mAh
延伸阅读
小米的电池升级服务最早于 2026 年面向小米 13 系列推出，覆盖小米 13、小米 13 Pro、小米 13 Ultra 三款机型，日常价同为 189 元，其中电池升级费用 149 元、人工费 40 元。三款机型升级后容量分别为：小米 13 由 4500mAh 升至 4850mAh、小米 13 Pro 由 4820mAh 升至 5361mAh、小米 13 Ultra 由 5000mAh 升至 5500mAh。
据介绍，电池升级所用电池为与小米金沙江电池同源的硅负极高能量密度电芯，可在机身尺寸不变的前提下提升容量。由于新电池容量更大，在保持原有充电功率不变的情况下，单次完整充电所需时间会比原装电池略长。此外，因新旧电池在容量规格与充电管理策略上存在差异，升级前需将手机系统更新至指定版本，以确保兼容性与安全性。
文中两款机型中，小米 Civi 4 Pro 于 2024 年 3 月 21 日发布、3 月 26 日开售，首发高通骁龙 8s Gen 3 移动平台；REDMI K70 于 2023 年 11 月 29 日发布，搭载第二代骁龙 8 移动平台。
此次电池升级服务暂不覆盖小米 14 Ultra。据官方信息，小米 14 Ultra 搭载小米首款金沙江电池，其对应的升级服务预计 2027 年第二季度上线。