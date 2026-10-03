谷歌向 Pixel 11 等手机推送安卓 17 QPR3 Beta 1，修复指纹解锁死机问题

IT之家 10 月 3 日消息，科技媒体 Android Headline 昨日（10 月 2 日）发布博文，报道称谷歌面向 Pixel 6a 到 Pixel 11 系列手机，推送安卓 17 QPR3 Beta 1 更新，聚焦提升系统稳定性。

IT之家注：QPR 是指谷歌季度平台发布版本，每三个月推出一次 Android 系统更新，包含安全补丁、漏洞修复及小规模功能优化。QPR3 表示年度第三次季度更新，通常面向 Pixel 设备优先推送测试版。

在版本方面，谷歌向 Pixel 11 系列手机推送 DP11.260918.005 版本更新，向其它机型推送 DP11.260918.006，覆盖 Pixel 6a、7、8、9、10 以及 Pixel Tablet 产品线。

修复方面，本次更新修复指纹传感器解锁后设备完全卡死的漏洞，同时解决面部解锁中切换 " 睁眼解锁 " 设置触发的崩溃问题。

连接性方面，补丁修复调制解调器崩溃循环导致的蜂窝网络服务丢失、eSIM 配置文件静默关闭、Wi-Fi 后台重连失败等问题。

视频通话应用在桌面模式下外接显示器时不再出现画面旋转 90 度的故障，屏幕录制功能不再禁用前置摄像头。媒体播放修复音频输出切换异常、LHDC v5 设备蓝牙断连、非 ASCII 标签导致 MediaPlayer 崩溃等问题。

本次更新修复从快速设置磁贴启动应用时的崩溃问题，解决应用启动时出现 " 应用无响应 " 错误的情况。

界面方面，更新修复移动数据图标错位圆点、应用菜单间距异常、最近应用预览空白、主屏幕导航漏洞等显示问题。