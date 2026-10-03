韩国五大商业银行首次同时被黑客攻击，其中三家发生客户信息泄露

IT之家 10 月 3 日消息，据韩联社报道，韩国五大商业银行均遭疑似由人工智能驱动的黑客攻击，其中三家发生客户信息泄露。五大银行同时遇袭，在韩国金融业尚属首次。

据韩国金融部门 2 日消息，继新韩银行之后，KB 国民银行和韩亚银行也遭到疑似由 AI 驱动的黑客攻击，造成客户信息泄露。BNK 釜山银行因黑客攻击，导致 11 名外包员工的个人信息外泄。

KB 国民银行当天表示，119 名客户的信息因黑客攻击被泄露，包括姓名、电话号码、地址、经加密处理的身份证号码等，每位客户被泄露的信息各不相同。IT之家获悉，此次黑客攻击对象是职员专用移动办公支持系统，与网银、手机银行等客户的金融交易无关。

韩亚银行也表示，因遭到黑客入侵，89 名客户的信息被泄露，具体包括身份证号码、姓名、地址、邮箱、电话号码、工作单位等。据悉，此次事件系外部黑客非法访问其业务支持系统（ODS）所致。该系统与网银、手机银行等交易系统相互独立，经确认不涉及客户的金融交易信息。

在此之前，新韩银行遭到类似黑客攻击，造成约 2.5 万名客户信息泄露，相关信息涵盖客户名、电话号码、关联信息（CI）、年收入、贷款额度等。此外，友利银行和 NH 农协银行也遭遇了类似的黑客攻击尝试，但入侵防御系统成功拦截，目前尚未发现信息泄露情况。