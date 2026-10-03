Turbo GT 版保时捷电动卡宴 Coupe 曝光，动力有望破 1200 马力

IT之家 10 月 3 日消息，汽车媒体 CarScoops 今天（10 月 3 日）发布博文，分享了一组在装卸过程中抓拍的图片，展示了保时捷正在研发的 Turbo GT 版电动卡宴 Coupe。

IT之家援引博文介绍，保时捷今年早些时候推出电动 Cayenne Coupe 家族，包含入门级 Coupe（435 马力）、S Coupe（657 马力）与 Turbo Coupe（1139 马力）三个版本。

本次曝光的 Turbo GT 版预计沿用 113 kWh 电池包，鉴于 Turbo Coupe 最大功率可达 1139 马力（850kW），最大扭矩可达 1498 牛米，该媒体推测 Turbo GT 版动力超过 1200 马力（895 kW）。

该媒体还推测 Turbo GT 版电动卡宴 Coupe 可以在 2.4 秒内完成 0-60 英里 / 小时（0-96 公里 / 小时）的加速，最高时速将超过 162 英里 / 小时（261 公里 / 小时）。

外观方面，从曝光的图片来看，电动 Turbo GT 车头设计与 Turbo Coupe Electric 基本一致，白色塑料覆盖件下或隐藏细微调整。

车身侧面配备轻量化亮黑轮毂，摒弃普通版空气动力学设计，搭配黑色卡钳的碳陶瓷刹车系统，该配置在 Turbo Coupe Electric 上为 10,900 美元（IT之家注：现汇率约合 73,187 元人民币）选装件。