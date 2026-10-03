中国联通“eSIM 业务首次线上办理资格抽取”限时活动曝光，抽中用户可使用 App 办理相关业务

IT之家 10 月 3 日消息，据多名IT之家读者投稿，中国联通现已上线“eSIM 业务首次线上办理资格抽取”限时活动，暂未正式对外公开。
IT之家测试发现，点击“立即抽奖”，页面显示为“活动太火爆了，请稍后再试 ~”。
页面提示显示，资格有效期 72 小时，逾期失效需重新抽取；正式提交后仍需规则校验与人工审核，能否成功以审核结果为准。
IT之家附抽奖规则说明如下：
同一身份证件号码视为同一用户，每位用户每日仅有 1 次抽取机会；
抽奖结果分为「首次可线上办理」「首次需线下办理」两种；
抽中「首次可线上办理」资格用户，可前往中国联通 App 办理 eSIM 相关业务，中奖资格有效期 72 小时，资格过期后需重新参与抽取。该资格仅代表您可经线上渠道提交办理，不等于办理必然成功。正式办理时，系统仍将依据相关业务规则进行校验，并进行人工审核，最终能否办理成功以实际审核结果为准；如未通过，您需转线下办理；
若抽取结果为「首次需线下办理」，您可通过中国联通 App 上门办理入口预约工作人员上门服务；或携带本人有效身份证件、待开通 eSIM 业务的手机，前往联通自有营业厅办理（合作营业厅暂不支持）；
如核查存在违规参与行为，中国联通有权取消用户参与资格及已取得的线上办理资格；
本活动最终解释权归中国联通所有。
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