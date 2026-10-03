中国联通“eSIM 业务首次线上办理资格抽取”限时活动曝光，抽中用户可使用 App 办理相关业务

抽中「首次可线上办理」资格用户，可前往中国联通 App 办理 eSIM 相关业务，中奖资格有效期 72 小时，资格过期后需重新参与抽取。该资格仅代表您可经线上渠道提交办理，不等于办理必然成功。正式办理时，系统仍将依据相关业务规则进行校验，并进行人工审核，最终能否办理成功以实际审核结果为准；如未通过，您需转线下办理；