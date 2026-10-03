佳能 EOS R7 V 曝光：专用视频 APS-C 画幅相机，预估 2027 年底发布

IT之家 10 月 3 日消息，科技媒体 dailycameranews 昨日（10 月 2 日）发布博文，报道称佳能拟将旗舰 APS-C 产品线拆分为照片与视频两条路线，其中专用视频机型 EOS R7 V 预计于 2027 年底或 2028 年初发布。

IT之家援引博文介绍，佳能计划将旗舰 APS-C 无反产品线细分为两条路线。一款为以高速连拍为核心的 EOS R7 Mark II，另一款为专用视频机型 EOS R7 V。

定位方面，EOS R7 V 主要面向电影制作人、纪录片团队、直播主播及单人创作者，将采用主动散热风扇或专用散热结构，从而支撑长时间录制高帧率视频。

规格方面，消息称 EOS R7 V 支持 4K/60p 与 4K/120p 视频录制、Open Gate 全传感器拍摄模式，以及 Canon Log 2 和 Canon Log 3 色彩配置。该机还传闻支持 10-bit 4:2:2 内部录制、ALL-Intra 与 Long GOP 编码，以及自定义 3D LUT。

在机身设计方面，EOS R7 V 传闻配备前后 Tally 指示灯、机顶录制按钮，以及伪色、斑马纹和峰值对焦等视频辅助功能的专用控制。传感器方面，传闻称 EOS R7 V 将采用约 2,400 万至 2600 万像素的定制 APS-C 传感器。