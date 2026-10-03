天价离婚案：SK 集团会长崔泰源决定出售价值 9440 亿韩元股份，用于财产分割

IT之家 10 月 3 日消息，据韩联社报道，SK 集团会长崔泰源已决定出售控股母公司 SK 株式会社的部分股份，以筹集向前妻卢素英支付的高达 9,440 亿韩元（IT之家注：现汇率约合 46.8 亿元人民币）的离婚财产分割款。

预计减持完成后，崔泰源及其一致行动人的合计表决权比例仍将保持在 30% 以上，集团整体经营控制权预计不会受到动摇。

SK 株式会社于 2 日发布公告称，控股股东兼会长崔泰源计划出售其持有的 1,653,924 股（持股比例 2.3%）公司股份。崔泰源通过此次减持预计可筹集 9,440 亿韩元（现汇率约合 46.8 亿元人民币），该金额与法院此前判决其向前妻卢素英支付的离婚财产分割款数额完全一致。

对于本次减持的原因，SK 株式会社表示为“通过出售所持股份以筹集个人所需资金”。实际交易预计将于一个月后的 11 月 2 日正式展开。

按计划完成减持后，崔泰源个人在 SK 株式会社的持股比例将由目前的 17.8% 降至 15.5%；计入一致行动人后的合计持股比例将从 25.2% 下降至 22.9%。若以拥有表决权的股份为基准计算，崔泰源的表决权比例将由 23.9% 降至 20.8%；计入一致行动人后，表决权比例则由 33.5% 调整至 30.5%。

市场分析指出，本次交易完成后崔泰源的第一大股东地位保持不变，且计入一致行动人的股份比例仍在 20% 以上、有效表决权比例依然保持在 30% 以上，预计不会对公司的稳定经营与控制权产生实质影响。

在 9,440 亿韩元（现汇率约合 46.8 亿元人民币）的拟减持总额中，5,440 亿韩元（现汇率约合 26.97 亿元人民币）将出售给战略投资者，其余 4,000 亿韩元（现汇率约合 19.83 亿元人民币）则通过面向韩国投资证券的股价收益互换结构完成减持。

今年 7 月，崔泰源与卢素英离婚财产分割诉讼的发回重审判决，裁定崔泰源需支付的财产分割金额为 9,440 亿韩元（现汇率约合 46.8 亿元人民币）。

崔泰源对此判决不服，于今年 8 月再次向韩国大法院提起上诉。随后，他又提交了缩减上诉请求申请书，明确表示对判决金额中的 7,000 亿韩元（现汇率约合 34.71 亿元人民币）不再提出抗辩，仅针对剩余的 2,440 亿韩元（现汇率约合 12.1 亿元人民币）请求大法院依法作出最终裁决。

据悉，崔泰源方面的立场是，目前正在进行的诉讼程序独立于此次减持计划，相关法律流程仍将按既定节奏继续推进。

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