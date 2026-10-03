交通运输部：10 月 3 日 48 个服务区预计充电特别繁忙，主要集中在山西、河北、山东等省

IT之家 10 月 3 日消息，据央视新闻报道，交通运输部动态研判，10 月 3 日，全国高速公路预计有 48 个服务区充电特别繁忙，主要集中在山西、河北、山东等省。
交通运输部还提供了动态研判的充电特别繁忙服务区（含停车区）清单，IT之家整理如下：
动态研判的充电特别繁忙服务区（含停车区）清单（10 月 3 日）
|序号
|省份
|所在城市
|服务区名称
|编号
|方向
|1
|山西
|长治市
|鲍店服务区
|G22
|长治-临汾
|2
|长治市
|黎城服务区
|S45
|黎城-左权
|3
|朔州市
|二道梁停车区
|G18
|内蒙古-朔州
|4
|晋中市
|大寨服务区
|S45
|天镇-黎城
|5
|运城市
|徐家庄停车区
|G3511
|合阳-闻喜
|6
|忻州市
|五寨服务区
|G59
|神池-北海
|7
|忻州市
|陈家庄停车区
|S45
|阳泉-五台
|8
|临汾市
|汾西停车区
|G2211
|永和-霍州
|9
|吕梁市
|吴城服务区
|G20
|青岛-银川
|10
|吕梁市
|离石西服务区
|G59
|呼和浩特-北海
|11
|吕梁市
|岚县服务区
|S50
|太原-佳县
|12
|吕梁市
|交口服务区
|S66
|石楼-汾阳
|13
|河北
|唐山市
|乐亭服务区
|G0111
|天津-秦皇岛
|14
|唐山市
|唐海服务区
|G0111
|天津-沈阳
|15
|唐山市
|唐山服务区
|S0105
|唐山-天津
|16
|秦皇岛市
|昌黎服务区
|G0111
|天津-秦皇岛
|17
|秦皇岛市
|抚宁服务区
|G0111
|天津-沈阳
|18
|沧州市
|东光服务区
|G3
|台北-北京
|19
|廊坊市
|廊坊服务区
|G95
|涿州-廊坊
|20
|山东
|青岛市
|海青服务区
|G15
|海口-沈阳
|21
|烟台市
|蓬莱服务区
|G18
|乌海-荣成
|22
|烟台市
|莱州服务区
|G18
|乌海-荣成
|23
|烟台市
|招远服务区
|G18
|乌海-荣成
|24
|济宁市
|金乡服务区
|S38
|岚山-菏泽
|25
|威海市
|文登服务区
|G1813
|青岛-威海
|26
|河南
|平顶山市
|汝州服务区北区
|G36
|平顶山-洛阳
|27
|平顶山市
|平顶山西服务区北区
|G36
|平顶山-洛阳
|28
|漯河市
|漯河服务区东区
|G4
|香港澳门-北京
|29
|漯河市
|漯河服务区西区
|G4
|北京-香港澳门
|30
|济源市
|王屋山服务区南区
|G3511
|宝鸡-菏泽
|31
|济源市
|王屋山服务区北区
|G3511
|菏泽-宝鸡
|32
|湖南
|株洲市
|炎陵服务区
|G0422
|炎陵-长沙
|33
|邵阳市
|九公桥停车区
|G55
|广州-二连浩特
|34
|永州市
|宁远北停车区
|G55
|广州-二连浩特
|35
|永州市
|九嶷山服务区
|G55
|广州-二连浩特
|36
|安徽
|蚌埠市
|禹会服务区
|G3
|合肥-徐州
|37
|黄山市
|休宁服务区
|G3
|北京-台北
|38
|滁州市
|明光服务区
|G36
|南京-蚌埠
|39
|广西
|桂林市
|八角寨服务区
|G59
|湖南-桂林
|40
|梧州市
|和平服务区
|G6517
|梧州-柳州
|41
|贵港市
|盘王服务区
|G6517
|梧州-柳州
|42
|广东
|清远市
|水边服务区
|S1
|广州-长沙
|43
|清远市
|黎溪北停车区
|S1
|广州-长沙
|44
|陕西
|渭南市
|澄城服务区
|G5
|西安-韩城
|45
|四川
|绵阳市
|新安服务区
|G5
|绵阳-广元
|46
|湖北
|宜昌市
|白河服务区
|G42
|荆门-宜昌
|47
|宁夏
|吴忠市
|马儿庄服务区北区
|G2012
|武威方向
|48
|甘肃
|金昌市
|永昌服务区
|G30
|兰州-新疆
预计当日全国高速公路车流量为 6200 万至 6400 万辆次，出行以中短途为主，主干大通道与景区周边路段双向承压。
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