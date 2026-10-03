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交通运输部：10 月 3 日 48 个服务区预计充电特别繁忙，主要集中在山西、河北、山东等省

2026/10/3 15:36:48 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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IT之家 10 月 3 日消息，据央视新闻报道，交通运输部动态研判，10 月 3 日，全国高速公路预计有 48 个服务区充电特别繁忙，主要集中在山西、河北、山东等省

交通运输部还提供了动态研判的充电特别繁忙服务区（含停车区）清单，IT之家整理如下：

动态研判的充电特别繁忙服务区（含停车区）清单（10 月 3 日）

序号省份所在城市服务区名称编号方向
1山西
长治市鲍店服务区G22长治-临汾
2长治市黎城服务区S45黎城-左权
3朔州市二道梁停车区G18内蒙古-朔州
4晋中市大寨服务区S45天镇-黎城
5运城市徐家庄停车区G3511合阳-闻喜
6忻州市五寨服务区G59神池-北海
7忻州市陈家庄停车区S45阳泉-五台
8临汾市汾西停车区G2211永和-霍州
9吕梁市吴城服务区G20青岛-银川
10吕梁市离石西服务区G59呼和浩特-北海
11吕梁市岚县服务区S50太原-佳县
12吕梁市交口服务区S66石楼-汾阳
13河北唐山市乐亭服务区G0111天津-秦皇岛
14唐山市唐海服务区G0111天津-沈阳
15唐山市唐山服务区S0105唐山-天津
16秦皇岛市昌黎服务区G0111天津-秦皇岛
17秦皇岛市抚宁服务区G0111天津-沈阳
18沧州市东光服务区G3台北-北京
19廊坊市廊坊服务区G95涿州-廊坊
20山东青岛市海青服务区G15海口-沈阳
21烟台市蓬莱服务区G18乌海-荣成
22烟台市莱州服务区G18乌海-荣成
23烟台市招远服务区G18乌海-荣成
24济宁市金乡服务区S38岚山-菏泽
25威海市文登服务区G1813青岛-威海
26河南平顶山市汝州服务区北区G36平顶山-洛阳
27平顶山市平顶山西服务区北区G36平顶山-洛阳
28漯河市漯河服务区东区G4香港澳门-北京
29漯河市漯河服务区西区G4北京-香港澳门
30济源市王屋山服务区南区G3511宝鸡-菏泽
31济源市王屋山服务区北区G3511菏泽-宝鸡
32湖南株洲市炎陵服务区G0422炎陵-长沙
33邵阳市九公桥停车区G55广州-二连浩特
34永州市宁远北停车区G55广州-二连浩特
35永州市九嶷山服务区G55广州-二连浩特
36安徽蚌埠市禹会服务区G3合肥-徐州
37黄山市休宁服务区G3北京-台北
38滁州市明光服务区G36南京-蚌埠
39广西
桂林市八角寨服务区G59湖南-桂林
40梧州市和平服务区G6517梧州-柳州
41贵港市盘王服务区G6517梧州-柳州
42广东
清远市水边服务区S1广州-长沙
43清远市黎溪北停车区S1广州-长沙
44陕西渭南市澄城服务区G5西安-韩城
45四川绵阳市新安服务区G5绵阳-广元
46湖北宜昌市白河服务区G42荆门-宜昌
47宁夏吴忠市马儿庄服务区北区G2012武威方向
48甘肃金昌市永昌服务区G30兰州-新疆

预计当日全国高速公路车流量为 6200 万至 6400 万辆次，出行以中短途为主，主干大通道与景区周边路段双向承压。

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关键词：高速服务区高速充电

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