硅含量达 40%，冠宇电芯及电池包首发配套荣耀 Magic 9 Pro Max

IT之家 10 月 3 日消息，荣耀 Magic9 系列手机于 9 月 28 日发布，珠海冠宇今日宣布为荣耀 Magic 9 Pro Max 首发配套电芯与电池包。

IT之家从官方介绍获悉，通过负极材料配方创新与工艺优化，冠宇进一步提升电芯负极硅含量，让单位体积容纳更多能量。荣耀 Magic 9 Pro Max 电池硅含量达到 40%，体积能量密度达到 1000Wh/L，容量达到 8800mAh，创下直板旗舰电池容量新高，为长时间拍摄、移动办公与影音娱乐提供充沛能量。

文章提到，随着高硅电池在旗舰机型中的应用，膨胀控制也面临着更高的要求。冠宇通过全新专用负极粘结剂与低膨胀复合配方，有效抑制硅材料在充放电过程中的体积变化，提升循环稳定性、延长循环寿命，并强化电芯安全表现。

在快充方面，冠宇采用超薄面密度涂布工艺，优化锂离子传输路径，为高效补能提供支撑。在保障 100W 快充、80W 无线快充的同时，荣耀 Magic 9 Pro Max 支持超过 300 款车型的 50W 车载无线快充。

冠宇官方透露，今年以来，公司持续参与苹果、华为、三星、小米、荣耀、OPPO 等头部品牌的旗舰新品配套，合作成果覆盖直板、折叠等多种高端产品形态。