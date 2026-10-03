买二手 CPU 送“封号套餐”：玩家《无畏契约》游戏账号及电脑整机硬件被 Riot 连坐永封

IT之家 10 月 3 日消息，据 VideoCardz 报道，一名玩家 After-Cartoonist-196 在 Reddit 发帖，透露自己于 9 月 21 日购买了一颗二手 AMD 锐龙 7 5800X3D 处理器，在将处理器安装到电脑后，启动《无畏契约》便遭到封禁。

之后，After-Cartoonist-196 联系游戏开发商 Riot Games，发现自己购买的 CPU 序列号早在 8 月 12 日就被列入 Vanguard 反作弊系统的硬件黑名单，原因是前主人曾在游戏中使用外挂并受到硬件封禁。Riot Games 明确告知 After-Cartoonist-196 的账号无法解封。

更麻烦的是，Vanguard 不仅封禁了 After-Cartoonist-196 的账号，还将其电脑主板、硬盘在内的各种硬件也列入黑名单，这意味着 After-Cartoonist-196 最终不仅需要更换账号，甚至还要彻底更换电脑全体硬件，才能重新进入游戏。

公开信息显示，Vanguard 是 Riot 开发的反作弊系统，由用户模式客户端和内核模式驱动组成。它在系统启动时即开始运行并检查硬件配置，一旦识别到被标记的硬件，便拒绝该设备访问 Riot 旗下所有游戏。

这起事件暴露了硬件封禁机制的一个灰色地带：功能完好的二手配件，可能带着任何常规检测都无法发现的“前科”，经常游玩竞技类游戏的玩家在购买二手电脑硬件时需要考虑额外风险。